Roben la furgoneta adaptada a una família amb quatre membres en cadira de rodes

Una família de Terrassa que té tres fills i el pare en cadira de rodes ha denunciat que aquesta matinada els han robat la furgoneta adaptada que utilitzaven per desplaçar-se. Es tracta d’una Mercedes Sprinter que, logotips a banda, “sembla una ambulància”, com explica la mare de la família, l’Amparo Márquez.

El robatori ha estat denunciat als Mossos d’Esquadra, que “no es poden creure” que algú hagi pogut sostreure un vehicle d’aquestes característiques. Cal entendre, com ha explicat l’Amparo, que quedar-se sense aquesta furgoneta suposa per a la família quedar-se confinats a casa. “No hi ha cap taxi que pugui dur quatre cadires de rodes”, lamenta. La família té l’esperança que la difusió de la notícia serveixi perquè algú pugui donar pistes sobre el parador del vehicle, tot i que la policia els ha advertit que probablement l’han robat per vendre-la a peces.

Tot plegat ha tingut lloc la matinada de dijous al carrer Doctor Cistaré. L’Amparo ha arribat de treballar a dos quarts d’una de la matinada i ha deixat la furgoneta aparcada al carrer, com feia habitualment. Quan el seu marit ha baixat al matí a buscar-la no l’ha trobat. Alguns veïns han explicat a la família que a dos quarts de set ja no l’han vist.

De seguida han anat als Mossos d’Esquadra a denunciar el robatori, però de moment s’han quedat sense manera de poder-se moure. L’Amparo ha explicat que van comprar el vehicle fa dos anys “amb molt d’esforç” –una furgoneta adaptada com aquesta pot arribar a costar fins a 46.000 euros-, i que ho van haver de fer perquè l’anterior ja no podia encabir les quatre cadires.

Ara, sense furgoneta, “ens han trencat la vida ordinària”, perquè s’han quedat sense manera de poder-se desplaçar. El vehicle era “les cames dels meus fills”, diu l’Amparo, i lamenta que no podran assistir a les cites hospitalàries o d’altra mena que tenen programades cada setmana.

Amparo Márquez té l’esperança que la difusió mediàtica del cas permeti obtenir alguna pista per retrobar la furgoneta adaptada, malgrat que segons els ha explicat la policia, en casos d’aquest tipus els lladres acostumen a desballestar el vehicle per vendre’l a peces.