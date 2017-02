Roben una furgoneta amb un maletí amb material radioactiu

Protecció Civil va alertar ahir d’un robatori a Santa Coloma de Gramenet d’una furgoneta que conté un maletí amb material radioactiu. Es tracta d’un aparell que mesura la densitat i la humitat del terreny i d’entrada no implica cap perill mentre es mantingui íntegre. Però si algú prova de desballestar-lo o obrir-lo pot ser una font d’exposició a la radiació. Per això, Protecció Civil, que va activar la prealerta del pla RadCat, va demanar als lladres i a qualsevol ciutadà que si veu la furgoneta, la maleta o l’aparell es posi en contacte amb el 112.

El maletí en qüestió és de color groc i té un senyal d’alerta de material radioactiu. A dins hi ha un aparell de la marca Troxler model 3440, també de color groc i amb forma de caixa, amb una nansa metàl·lica a la part superior, pantalla de vidre amb un teclat numèric i un tub metàl·lic on hi ha una de les fonts radioactives.