Rull assegura que les obres de les estacions de l'Hospitalet de la L10 no "implicaran econòmicament" l'Ajuntament

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha visitat aquest dimecres les obres de la L10 del metro. Gràcies a l'acord amb l'Ajuntament de Barcelona, en què el consistori va comprar solars per valor de 40 milions d'euros a la Generalitat, aquest febrer es posaran en marxa les obres de les estacions de Foc Cisell i Foneria, a la Zona Franca de Barcelona.

Precisament, des del que serà el vestíbul d'aquesta última estació, Rull ha explicat que les dues noves estacions que s'han de construir a l'Hospitalet de Llobregat, Provençana i Ildefons Cerdà, no "implicaran econòmicament l'Ajuntament" d'aquesta ciutat. El cost que s'estima per aquestes dues estacions és d'uns 39 milions d'euros.

El titular de Territori ha contestat així a les crítiques de l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, en les quals denunciava que no tots els ajuntaments tenien la mateixa capacitat financera que el de Barcelona per finançar les obres. En els properes setmanes, la Generalitat i l'Ajuntament de l'Hospitalet s'han de reunir per arribar a un acord per tirar endavant les obres, ha assenyalat el conseller.

Rull també ha criticat les paraules que el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va pronunciar aquest dilluns acusant la Generalitat de no tenir un pla d'inversions per tirar endavant les obres d'aquestes dues línies de metro. Les ha qualificat de "sarcasme" que el PSC parli de finançar les obres "a pedaços", perquè, segons ha explicat, els "problemes de finançament" d'aquesta infraestructura van ser generats pels mateixos socialistes quan eren al govern.

Així, el conseller ha explicat que des de l'any 2010 paguen "entre 250 i 450 milions d'euros pel sistema de concessions" que va establir el govern tripartit. Uns diners que hauran de continuar pagant fins a l'any 2042. Tot i això, Rull ha reiterat la seva voluntat de redibuixar una nova "arquitectura financera" per pagar les obres del tram central de la L9 –que va de Zona Universitària a La Sagrera– i espera tenir una proposta enllestida de cara a Setmana Santa.

La Generalitat ja va invertir 80 milions d'euros entre el 2012 i el 2013 per fer el túnel del ramal de la L10 que ha de fer arribar el metro a la Zona Franca. A aquests diners se li sumen els 38 milions d'euros que ha costat construir la segona via d'aquest tram i també la segona catenària. A l'estació de la Foneria actualment només hi ha construïda l'estructura bàsica. Amb els 40 milions d'euros que ha obtingut la Generalitat fruit de l'acord amb el consistori barceloní, caldrà acabar tota la part d'accessibilitat de l'estació, com ara les escales o el subministrament. La mateixa actuació que també caldrà fer per a l'estació de Foc Cisell.