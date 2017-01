Soh Kim: “Hem de deixar que els nens juguin amb el menjar”

Soh Kim ha creat un taller de reflexió sobre el disseny alimentari que imparteix entre adults. Per parelles s’elabora una tapa saludable a partir dels gustos de cada persona. Vol fer entendre que el menjar pot ser divertit i sa. Després de dur a terme una sessió a Esade, un dels assistents li va plantejar un nou repte: fer el taller amb nens, “que són les persones més obertes a provar nous gustos”, reconeix. La prova de foc la va fer amb els nens de l’escola L’Horitzó de Barcelona. I n’ha quedat tan satisfeta que se l’endurà a Corea.

Quins canvis vas aplicar al taller per adaptar-lo als nens?

Un cop vaig saber que tots els pares i l’escola havien donat el vistiplau -cosa que als Estats Units no hauria passat perquè els pares són molt reticents-, em vaig reunir amb l’equip. Calia repensar el taller per incloure-hi aliments típics d’aquí, que vaig conèixer parlant amb pares i mestres. Saber-ho era clau perquè determinaria el grau d’interès dels nens. A més, les parelles de treball eren d’un alumne de secundària i un de primària.

Per què vas pensar en l’edat?

El taller busca que els participants fomentin l’empatia, l’observació i la conversa. La diferència d’edat aportava maneres diferents d’entendre l’alimentació. Durant el disseny de la tapa vaig poder introduir el concepte menjar saludable i vaig demostrar als nens que el menjar i la cuina són activitats que posen en joc els cinc sentits, cosa que permet que l’experiència culinària sigui completa.

Per què vas optar per una tapa?

La idea la vaig copiar del Ferran Adrià. Al seu restaurant hi tenia un llibre de disseny culinari en què es dibuixaven els plats amb molts colors i unes presentacions cridaneres. Em vaig decidir a aprofundir en la idea perquè la creativitat es desperta en les activitats que no són només cerebrals i es fan servir les mans. A les presentacions es va veure com molts nens havien creat tapes plenes de colors.

S’entén igual què és la vida saludable a Europa que als Estats Units?

No. Durant aquests dies m’he adonat que a Barcelona hi ha molts més mercats locals plens de gent jove, que compren productes locals, s’interessen per la seva procedència i són conscients de la importància que això té. Actualment hi ha un moviment mundial, l’Imperfect Food Movement, que consciencia de la importància del producte i no del seu aspecte extern. Aquest moviment era present al mercat on vaig ser. Per això penso que Barcelona està liderant el moviment de menjar saludable. A Silicon Valley entenem Barcelona com un centre pioner dins d’aquest moviment.

Quin paper juga educar en l’alimentació?

És una peça fonamental per difondre el menjar saludable. Les escoles s’hi haurien d’involucrar més i incloure-ho dins el currículum convencional, perquè dins d’una cuina es pot aprendre matemàtiques, física, química, biologia i art. També es fa exercici recollint les fruites a l’hort. Introduir aquests hàbits és més fàcil amb els nens perquè són curiosos i ho volen provar tot. Al taller, per exemple, vaig dur una alga deshidratada, dos nens la van voler provar i van engrescar la resta. L’educació alimentària també s’ha de treballar en l’àmbit familiar com una activitat conjunta. Però, per desgràcia, s’entén sovint com un càstig. Hem de deixar que els nens juguin amb el menjar, que experimentin i que s’ho passin bé. Així perdran la por a cuinar i menjar.

Els nens tenen un concepte negatiu de les hores de menjar?

Totalment. Les hores de menjar es fan servir perquè els pares imposin la seva autoritat i obliguin els fills a menjar certs aliments. Hem d’aconseguir que els nens tinguin més a dir sobre la seva alimentació, fer-los partícips. Menjar és un plaer i crea vincles familiars. Sovint els àpats són les úniques estones que passen juntes les famílies i no s’han de convertir en moments de crispació.

Què cal prioritzar: menjar menys sucre o més verdures?

Després de visitar la Fundació Alícia he descobert que hi ha fruites i verdures dolces. Crec que en lloc de prohibir el consum de refrescos, hem de fer entendre, sobretot als nens, que el cos necessita dolçor, però que es pot obtenir de fonts més naturals. Els hem de fer veure que les fruites i les verdures són saboroses.

Menjar saludable s’ha convertit en una moda?

No, al contrari. El que havia esdevingut una moda era menjar fast food, i era una moda negativa que les grans indústries tergiversaven fent anuncis cridaners o regalant, per exemple, joguines. Ara tothom està entenent la importància de menjar sa, però encara falta acabar amb el tòpic que el menjar saludable costa més d’elaborar, perquè això, a causa dels actuals ritmes de vida, acaba sent una excusa per dedicar menys temps a la cuina i comprar més menjar preparat.

Quin paper hi han de tenir les administracions?

A part d’aprovar lleis, haurien d’invertir diners perquè els grans xefs treballessin més a prop de les escoles, i gastar més en menjadors escolars. Als xefs també els seria molt útil perquè sabrien què volen els nens. Aquesta és la manera d’aprendre del segle XXI, transmetre informació connectada amb la realitat.