Saldes s'emporta la primera 'bandera blava' pel seu cel nocturn

Saldes, un petit poble d’antiga tradició minera als peus del Pedraforca, ha sigut el primer municipi de Catalunya que ha obtingut el segell d’Espai amb Cel Nocturn de Qualitat (ECNQ) de la Generalitat. Es tracta d’una etiqueta pensada per distingir nuclis poblats i zones naturals amb un cel nocturn singular, i busca combatre la contaminació lumínica en aquests espais i promoure-hi un turisme sostenible basat en l’observació de les estrelles i el medi natural. Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, compara aquest segell ECNQ amb la bandera blava de platges i ports. “Certifica punts en què el cel és net i en què hi haurà activitats per fomentar l’astroturisme”, explica.

Al cel de Saldes hi ha una foscor 30 vegades superior a la de l’àrea metropolitana de Barcelona, una característica que permet veure-hi milers d’estrelles i, a l’estiu, la Via Làctia amb tota claredat.

El poble berguedà ha obtingut el distintiu per les condicions naturals i lumíniques privilegiades de la plaça de l’Espà i el mirador de Gresolet. Però altres punts de Catalunya, com el Parc Natural del Cap de Creus, Albanyà (Alt Empordà) o l’Alta Garrotxa han sol·licitat també el reconeixement. “Qualsevol zona interessada s’ha de comprometre a tirar endavant un pla d’acció per millorar l’enllumenat i la promoció turística”, detalla Mercè Rius. Rius afegeix que la Generalitat és la primera entitat pública que crear “un distintiu d’aquest tipus”.

Foscor que atrau visitants

L’alcalde de Saldes, Moisès Masanas, es mostra satisfet perquè podran “orientar el turisme cap a un públic interessat en els valors ambientals, culturals i paisatgístics”. Situada en una vall entre muntanyes de més de 2.300 metres d’alçada i porta d’entrada del Parc Natural del Cadí-Moixeró, l’Ajuntament de Saldes vol convertir l’antiga casa forestal en un centre astronòmic. L’obra ha d’estar enllestida entre el 2018 i el 2019 i tindrà un cost superior als 100.000 euros. “Hi habilitarem una teulada abatible i telescopis professionals perquè estudiants o membres d’entitats astronòmiques hi puguin fer treballs i estades”, detalla Masanas.

“Sabem que propostes com la que hi ha al Parc Astronòmic del Montsec tenen milers de visitants a l’any -assegura Moisès Masanas-. Si a Saldes ho fem bé, creiem que hi haurà persones interessades a venir i desestacionalitzarem el turisme”, afegeix l’alcalde. El Montsec és reconegut com a punt de referència, una figura diferent de la que ha obtingut Saldes que el que fa és proporcionar una protecció especial contra la contaminació lumínica a extensions naturals molt més grans. El nou segell fa possible protegir millor punts més concrets de foscor característica arreu del país.

Menys contaminació lumínica

Saldes ha desplegat així un pla de prevenció contra la contaminació lumínica. La mesura ha de permetre reduir la despesa energètica de l’enllumenat municipal en un 78%, eliminar un 75% de llums contaminants i reduir en més d’un 80% la llum emesa cap al cel.

“Es tracta de posar un enllumenat ben dirigit a terra i amb tons de llum grocs i carbasses”, indica Mercè Rius. L’actuació té un cost global de 90.000 euros i permetrà substituir, amb tecnologia tipus LED, més d’un centenar de fanals i punts de llum en els pròxims tres anys. L’estalvi serà de 12.000 euros anuals.

Actualment un terç de la població mundial no pot veure la Via Làctia. Un 60% dels ciutadans europeus pràcticament no poden veure les estrelles i viuen en un entorn contaminat que no només afecta la visió dels estels, sinó la majoria d’ecosistemes on hi ha éssers vius d’activitat nocturna.