Salou comença a netejar la mala imatge del Saloufest

260x366 Imatge de la platja de Salou plena de banyistes. Imatge de la platja de Salou plena de banyistes.

L'Ajuntament de Salou engegarà una campanya per netejar la imatge de la ciutat i perquè sigui una destinació de turisme familiar i esportiu. Aquest any, per primer cop després de 16 anys, no se celebrarà el polèmic Saloufest, que tot i deixar molts diners a la ciutat i atraure un gran nombre de joves del Benelux, donava a Salou la imatge de ser una ciutat de festa i borratxera.

Segons el gerent del Patronat de Turisme de Salou, Joan Carlos Capilla, el Saloufest "era un element que distorsionava però que finalment no ha fet tot el mal que podria haver fet si haguéssim mantingut l'activitat"

Cap al turisme familiar i esportiu

La ciutat invertirà 10.000 euros a millorar el seu posicionament a internet amb una campanya SEM a Google Adwords per aparèixer en les primeres posicions en les cerques de turisme familiar a Espanya. L'Ajuntament, que ja te les certificacions en Turisme Esportiu i en futbol i vela lleugera, intentarà tenir reconeixement com a centre turístic de golf i cicloturisme, per atraure turistes fora de temporada i a l'hivern.

Encara que el festival s' hagi anul·lat, l'Ajuntament assegura que no es perdran diners perquè es compensarà amb el turisme esportiu i el turisme familiar, al que s'hi suma que aquest any la Setmana Santa cau més tard. A més, el Mundialet infantil se celebrarà a partir d'aquest any a la Costa Daurada, la qual cosa significa que del 8 al 16 d'abril la ciutat rebrà més de 5.000 nens del món i les seves famílies. Aquest any, Salou també acollirà una trobada internacional de 2.000 cotxes Smart, que portarà un bon gruix de visitants.