Salut i el Clínic inicien els tràmits per substituir l'actual Barnaclínic per una nova entitat

El Departament de Salut ha decidit, de comú acord amb l' Hospital Clínic, iniciar els tràmits per substituir l'actual Barnaclínic per una nova entitat. Segons un comunicat de Salut, la voluntat de la Generalitat i del Clínic és que "l'estructura i la naturalesa jurídica de la nova entitat sigui compatible de forma inequívoca amb la legislació actual, respecti de manera escrupolosa el principi d'equitat en l'accés als serveis públics i reforci el seu caràcter d'organització de professionals.". La Generalitat ha informat que "la dissolució de l'actual Barnaclínic i la posada en marxa d'una nova entitat durant l'any 2017 no tindrà cap tipus d'impacte assistencial".

El passat mes de maig, per encàrrec del conseller de Salut, Toni Comín, es va crear una comissió d'estudi formada per responsables del Departament i de l'Hospital, amb l'encàrrec d'analitzar alguns reptes de futur de l'Hospital Clínic, especialment aquells relatius a la recerca, la internacionalització, la seva naturalesa de servei públic i el no lucre. Aquesta comissió serà, també, la responsable d'identificar la personalitat jurídica més adequada per substituir l'actual Barnaclínic, que avui en dia és una societat mercantil de capital públic.