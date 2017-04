Salut i la Fundació Francisco Luzón pacten estendre el model d'assistència de l'ELA de Bellvitge a tot Espanya

El Departament de Salut i la Fundació Franciso Luzón han signat aquest divendres un conveni per a impulsar més accions formatives, millores assistencials i més assajos clínics al voltat de l' esclerosi lateral amiotròfica (ELA) per millorar la qualitat de vida dels malalts. S'intentarà exportar el model de l'Hospital de Bellvitge, que ha demostrat allargar l'esperança de vida dels pacients.

L' Hospital de Bellvitge té una unitat integral d'atenció a les persones amb ELA on hi treballen professionals de diferents disciplines que dóna assistència a la major part dels més de 400 catalans que pateixen aquesta malaltia. La seva coordinadora, Mònica Povedano, assegura que s'ha demostrat que una assistència interdisciplinària augmenta la supervivència a una malaltia que, tot i no ser curable, "sí que és tractable".

L'esclerosi lateral amiotròfica és una malaltia que afecta les neurones del cervell i de la medul·la espinal encarregades de controlar el moviment de la musculatura voluntària. Aquestes neurones deixen progressivament de funcionar i moren, la qual cosa provoca debilitat i atròfia muscular. Per aquest motiu, és una malaltia degenerativa i les persones que la pateixen, han de lluitar per mantenir una certa qualitat de vida.

Un pla comú

El conseller de Salut, Toni Comín, ha destacat que en casos com aquests, així com el de malalties minoritàries per les quals també s'està treballant, cal establir xarxa a la resta de l'Estat i també en l'àmbit europeu, com única via per combatre-les en un futur. Luzón, amb l'ajuda d'un telèfon mòbil, ha pogut comunicar-se i demanar un pla nacional que aconsegueixi millorar la qualitat de vida d'aquestes persones per fer visible aquesta malaltia, amb una aposta clara per a tractaments en àmbit sociosanitari i en la llei de la dependència.

L'anunci arriba just un dia després que es conegués el cas de José Antonio Arrabal, malalt d'ELA. 'El País' va publicar la història i el vídeo em ele qual es veia com l'home se suïcidava a casa seva demanant que es legalitzi l'eutanàsia per poder tenir una mort assistida.

Luzón, que també pateix la malaltia, ha dit que ell " aposta per la vida fins que pugui " perquè "vol seguir lluitant". El president de la fundació s'ha fixat com a màxim objectiu lluitar perquè els pacients d'ELA puguin viure ''amb qualitat i dignitat'', malgrat la duresa i l'agressivitat de la malaltia.