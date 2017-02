Salut repetirà el concurs públic per la gestió de les teràpies respiratòries i rebaixarà el pes dels criteris econòmics

"Per interès públic hem optat per obrir un nou concurs per a la gestió de les teràpies respiratòries a Catalunya". D'aquesta manera, el director del Servei Català de la Salut, David Elvira, ha donat aquest dilluns per desestimat l'actual concurs que s'havia convocat durant el mandat de l'exconseller Boi Ruiz, i que havia posat el sector en peu de guerra. Segons Elvira, s'han "detectat deficiències de caràcter tècnic".

Amb la convocatòria del nou concurs es modificaran també les bases per primar aspectes qualitatius per sobre dels econòmics. A l'anterior concurs s'hi van presentar sis empreses i en alguna de les propostes hi havia descensos del preu de fins al 40% respecte a la proposta inicial. "No hi ha cap estudi econòmic previ que justifiqui el preu del concurs", ha dit Elvira.

Convocat el novembre del 2015, el concurs, que es va dividir en 18 lots, "posa en perill l'equitat en l'accés" al servei ja que l'activitat, segons Elvira, s'ha dividit de forma " desequilibrada i desigual". Així mateix, tal i com estava dissenyat, les propostes només feien viable el desenvolupament de l'activitat durant dos anys, quan el concurs era per deu anys. Ara es redactaran les noves bases del concurs i "el pes dels aspectes qualitatius serà més gran", ha dit Elvira.

Les teràpies respiratòries a domicili se subministren a pacients amb diferents patologies, els més comuns són pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) i també pacients amb apnees del son que necessiten oxigen addicional. "Aquests tractaments necessiten proves hospitalàries prèvies i la prescripció la fan especialistes, com ara pneumòlegs", ha explicat Cristina Nadal, directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut. Són tractaments a llarg termini i els pacients han de seguir controls periòdics.

Aquest és un servei del que se'n beneficien 129.000 persones. L'any 2015 hi havia 111.000 persones fent tractaments respiratoris a casa i és un servei que es preveu que vagi a més per l'envelliment de la població i l'augment de l'obesitat.

Per saber-ne més: Salut revisa un altre gran concurs públic que afecta 100.000 persones