Salut detecta "pocs" metges que desaconsellen les vacunes

El departament de Salut, liderat per Toni Comín, ha detectat que hi ha metges de la sanitat pública que desaconsellen la vacunació, fins i tot les dosis que s'inclouen al calendari de vacunacions sistemàtiques. Aquests professionals han estat advertits i "aconsellats" per l'administració, però no sancionats, almenys encara. Així ho ha explicat el secretari de Salut Pública, Joan Guix, que ha dit que encara que són "pocs" metges –no ha volgut concretar el nombre–, la conselleria està "preocupada". Fa uns mesos, i després de la mort per diftèria d'un nen d'Olot que no estava vacunat, els Col·legis de Metges ja van advertir que els metges que desaconsellin les vacunes "podrien ser sancionats per infracció de les normes professionals".

En declaracions als mitjans durant un curs d'actualització de vacunes, els professionals sanitaris han admès que estan inquiets pel moviment antivacunes. "És un moviment minoritari, però no és residual", ha dit Guix, que ha anunciat que s'estan buscant "maneres creatives" per frenar aquest col·lectiu. De fet, aquest és un dels reptes a curt termini en l'àmbit de la vacunació, segons ha explicat Guix, i més tenint en compte que els antivacunes es basen en arguments "sense evidència científica", segons ha expressat Magda Campins, cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron.

Per això, segons Campins, els metges que desaconsellen vacunar-se en la consulta estarien incomplint el codi deontològic. "Els metges no només han d'informar de les vacunes: han d'informar i aconsellar-ne l'ús", ha explicat Fernando Moraga Llop, vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia.

En total, el calendari de vacunes sistemàtiques, que inclou una desena de malalties infeccioses, ha aconseguit reduir un 90% els casos en els últims trenta anys. En aquest sentit, Guix ha posat de relleu l'efectivitat de la vacuna de la tos ferina en embarassades perquè ha aconseguit reduir a la meitat aquesta malaltia en infants menors de dos mesos. Abans de la vacunació, es registraven "dos o tres morts" a Catalunya a causa d'aquesta patologia.