Educació, Cultura i Salut encapçalen la implementació de la llei per a garantir els drets LGTBI

"Hem fet feina en tots els àmbits, en tots els territoris i des de totes les institucions", ha assegurat avui el secretari general d'Igualtat, Oriol Amorós, en relació a l'aplicació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals ( LGTBI).

Quasi un any i mig després de l'aprovació d'aquesta normativa, la Generalitat de Catalunya ha presentat al Parlament un estudi sobre el nivell de compliment d'una llei que va néixer amb l'objectiu d'eradicar les situacions de discriminació i violència, i facilitar la participació i la representació de les persones del col·lectiu LGTBI en tots els àmbits de la vida social.

En l'informe, s'explica que els àmbits on s'han implementat més mesures per acomplir amb els objectius de la llei són educació, universitats, cultura, lleure i esport, salut, acció social i ordre públic. En la franja mitjana, es troben les àrees de participació i solidaritat, mercat de treball i famílies. On s'hauria treballat menys, precisa l'estudi, és en el sector dels mitjans de comunicació.

En una segona fase, han explicat els autors de l'estudi elaborat per l'Institut Diversitas, es valorarà l'impacte d'aquestes accions en els 12 àmbits avaluats.

300 transsexuals ja tenen una targeta sanitària amb el "gènere sentit"

La directora general d'Igualtat, Mireia Mata, ha assenyalat el desplegament del Protocol contra la LGBTIfòbia als centres d’ensenyament i el canvi de targetes sanitàries i universitàries, com exemples concrets de l'impuls que ha suposat la llei. D'acord amb Mata entre 2015 i 2016, es van facilitar unes 300 targetes que han permès a 300 persones transsexuals identificar-se d'acord amb el "gènere sentit".

A banda, gràcies a la normativa de 2014, l'any passat es van tramitar 34 denuncies per comportaments sancionables, que no estan tipificats en el Codi Penal i que habitualment es refereixen a insults i a prohibicions per accedir a locals o establiments per raons d'orientació sexual. D'elles, però només una va acabar en sanció.

Mata també ha explicat que "s’està realitzant una important tasca de formació del personal funcionari de les administracions, de les residències de gent gran i del professorat, així com per afavorir la despatologització de les persones trans i el dret a la reproducció assistida de dones lesbianes”. En aquest sentit, ha destacat que 1.100 persones de l'administració pública ja han seguit cursos de formació sobre la llei orientats a la sensibilització dels drets del col·lectiu.