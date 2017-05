Salut formarà metges de família per atendre malalts de sensibilitat central

A la incomprensió i el desconeixement de la síndrome de sensibilització central -el paraigua genèric que aplega la sensibilitat química, la fatiga crònica i la fibromiàlgia-, s'hi suma la falta de metges de referència. Per pal·liar-ho, el departament de Salut ha posat en marxa un pla per millorar-ne l'atenció. Amb un pressupost de tres milions d'euros per a aquest 2017, Salut ha creat 18 unitats d'expertesa formades per metges de primària i especialistes hospitalaris, com reumatòlegs, al·lergòlegs o psicòlegs, que han de servir per millorar el diagnòstic i el tractament de les persones afectades.

Una de les actuacions del pla passa per formar els metges de família per atendre específicament aquests malalts. En funció de la complexitat de cada malalt, el seu seguiment es farà al centre d'atenció primària o a l'hospital.

A Catalunya es calcula que hi ha prop de 140.000 persones amb fibromiàlgia, unes 45.000 amb la síndrome de fatiga crònica i unes 5.000 amb sensibilitat química múltiple.

Els afectats conviuen no només amb els símptomes sinó també amb l’ escepticisme de l’entorn personal i laboral. És per això que Salut també posa en marxa una campanya per conscienciar sobre l'impacte que tenen aquestes malalties en les persones que les pateixen.

Les unitats estan distribuïdes pel territori i seran avaluades periòdicament per verificar-ne l'eficiència. Aquestes unitats milloren les que es van començar a implantar l'any 2010 i que, segons el conseller de Salut, Toni Comín, eren només "una declaració d'intencions". Comín ha destacat que ara "s'acreditarà la qualitat del coneixement de les unitats i s'unificaran criteris en el tractament.

Xavier Cantero, metge de família i director de l’àrea bàsica Igualada Urbà ha destacat que són malalties sense cura i sense tractaments concrets i els fàrmacs són per lluitar contra els símptomes. Ha defensat la necessitat d'"individualitzar els tractaments" i no prescriure'n "sense evidència científica". Cantero ha defensat l'eficàcia de l 'activitat física i de la teràpia cognitivoconductual per tractar aquests pacients.

Els afectats tenen moltes "expectatives" posades en aquest pla, ja que molts se sentien exclosos del sistema sanitari. "Les expectatives hi són i els donem un vot de confiança", ha dit Jordi Calm, president de la Plataforma Familiars FM-SFC-SQM. Calm ha recordat que els pacients afectats de sensibilitat central tenen una "malaltia real", que molt sovint no disposa de la comprensió de l'entorn, i que "pateixen".