Salut reforça amb quatre metges el servei d’urgències 061

El departament de Salut va anunciar ahir que reforçarà el servei d’atenció telefònica amb quatre metges, quatre infermeres i en cada torn cinc operadors, per intentar reduir la saturació de les urgències hospitalàries, que s’ha agreujat durant l’últim mes i mig a causa de l’epidèmia de grip. En paral·lel als reforços, el departament farà una campanya informativa per donar a conèixer la tasca del 061 (aquest és el telèfon de l’atenció telefònica). Sota el lema “Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061”, la campanya destinarà 30.000 euros a promoure un canvi d’hàbits perquè els pacients utilitzin aquesta línia per rebre assessorament abans d’anar directament a urgències, va explicar ahir el conseller de Salut, Antoni Comín.

Els professionals del 061 poden accedir als historials mèdics de les persones que truquen demanant informació si l’afectat hi dona el consentiment, i també saben en quina situació estan els serveis d’urgències dels hospitals. Així, els metges i les infermeres del 061 poden aconsellar als ciutadans que, abans d’anar a un hospital i si la malaltia ho permet, vagin a un centre d’urgències d’atenció primària (CUAP), on les esperes no són tan llargues, o fins i tot recomanar que esperin fins a l’endemà per anar al seu CAP de referència. Cada dia unes 9.500 persones de mitjana acudeixen als serveis d’urgències d’un hospital a Catalunya, dels quals un 64% presenten problemes de salut que no són una urgència i que podrien ser resolts amb un consell telefònic, en alguns casos, segons Salut.