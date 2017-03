Sanció del Govern al bus transfòbic en arribar a Catalunya

Volien arribar a la plaça Sant Jaume de Barcelona, però es van quedar al peatge de Martorell, a l’AP-7. De poca cosa li va servir ahir a l’entitat ultracatòlica Hazte Oír canviar un cop més el missatge del seu autobús transfòbic, que en aquesta ocasió tenien intenció de passejar pels carrers de la capital catalana amb el lema: “El nens tenen penis, les nenes tenen vulva. Ho diu la biologia. Respecte per a tots, no al bullying ”.

L’objectiu d’Hazte Oír va quedar frustrat ja a les 11 del matí, quan els Mossos d’Esquadra van retenir el vehicle al peatge de Martorell, a una mitja hora de Barcelona. Els agents van requerir la documentació als responsables de l’entitat i, paral·lelament, el Govern va posar en marxa la maquinària per obrir-los un expedient sancionador i poder immobilitzar-los. L’argument, que el missatge que duien vulnera la llei catalana contra l’homofòbia. Finalment, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies va poder tramitar l’expedient sancionador, que va obrir sota l’empara de l’article 24 de la llei 11/2014 i que va permetre que els Mossos immobilitzessin de manera definitiva l’autobús abans que entrés a Barcelona. La sanció per vulnerar aquesta llei, segons fonts del Govern, anirà de 300 a 3.000 euros.

A Pallejà, en taxi

El bloqueig al polèmic autobús a Martorell no va evitar les escenes de tensió a Pallejà i també a Barcelona. Pallejà havia de ser la primera parada del vehicle, i allà l’esperaven un centenar de persones amb pancartes de protesta. Ajuntament i veïns s’havien oposat a la presència de l’autobús al poble, i l’alcaldessa, Ascensión Ratia, havia amenaçat de barrar-los el pas. Finalment, l’únic que ahir va arribar al municipi de Pallejà va ser el taxi en què viatjava el portaveu d’Hazte Oír, Isidro Arsuaga. Arsuaga va explicar als presents que l’autobús estava retingut per la policia i va apel·lar a la “llibertat d’expressió” per reclamar que se’ls deixés continuar el seu camí. Va ser aleshores quan diversos manifestants van llançar ous i salsa de tomàquet al president de l’entitat, que al vespre va respondre amb l’avís que denunciarien les “agressions físiques” rebudes. En un missatge a Twitter, Arsuaga va atribuir els atacs amb ous i tomàquets als “cadells d’Ada Colau”.

Tot i que l’autobús transfòbic no va arribar a entrar a Barcelona -i molt menys a la plaça Sant Jaume-, a la capital catalana també s’hi van viure moments de tensió. Un defensor de l’autobús es va encarar a diverses persones que protestaven a Via Laietana, i l’home va acabar ple de pintura i aigua. Finalment, els Mossos se’l van endur per la seva seguretat.

A la nit, Hazte Oír va retirar l’eslògan del bus i va anunciar la seva intenció de marxar de Catalunya, tot i que encara no era definitiva. L’entitat va titllar de “segrest” l’acció de la Generalitat i va anunciar que recorreria la llei contra l’homofòbia davant del TC.