Els jubilats amb pensions més altes pagaran més pels seus fàrmacs

Prop de quatre anys i mig després que la reforma del copagament farmacèutic entrés en vigor, i que això suposés que els pensionistes passessin a pagar per primera vegada a la història una part dels medicaments que els recepten els metges, el ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat es planteja ara un nou canvi. Així ho ha explicat aquest dilluns la ministra Dolors Montserrat, en defensar que cal "ajustar" el copagament per fer que aquells jubilats que cobren les pensions més altes també paguin més pels fàrmacs.

En declaracions a Ràdio 4, Montserrat ha assegurat que el canvi se centrarà en els pensionistes que cobren entre 18.000 i 100.000 euros l'any, una franja prou àmplia com per introduir nous topalls més elevats. Aquells que cobren menys de 18.000 euros seguirien pagant un màxim de 8 euros al mes, ha precisat. " Qui més té hauria de pagar més", ha dit la ministra. Tot i així, no ha precisat la magnitud dels canvis.

Montserrat també ha avançat que vol que els aturats de llarga durada no hagin de pagar una part dels medicaments, com sí que passa actualment. La reforma del copagament farmacèutic és la tercera mesura que anuncia Montserrat des de la seva arribada al càrrec, juntament amb la introducció de canvis per fer més restrictiu l' accés dels menors a l'alcohol i la possibilitat d'iniciar una espècie d'Erasmus dins d'Espanya per als alumnes entre 14 i 18 anys.