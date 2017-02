Sant Vicenç dels Horts ampliarà el Parc Agrari

Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, ha fet una aposta ferma i decidida per mantenir el seu espai agrari i millorar-ne els accessos i usos. L’equip de govern, format per Junts x Sant Vicenç i SVH Sí Puede, ha demanat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que les 40 hectàrees de l’àrea residencial estratègica (ARE) Façana del Llobregat -ja desprogramada com a sector urbanitzable- passin a formar part de la zona de protecció del Parc Agrari del Baix Llobregat. D’aquesta manera, es garantirà que aquests terrenys, que actualment encara es conreen, no es puguin urbanitzar.

“Vaig entrar en política amb la idea de poder protegir aquesta zona iés un honor poder-ho aconseguir”, sosté en declaracions a l’ARA l’alcaldessa del municipi, Maite Aymerich. Fa uns anys va liderar el moviment veïnal que s’oposava a urbanitzar aquests terrenys agrícoles, en què es preveia la construcció d’un nou barri de 2.300 habitatges entre la carretera de Sant Boi -la BV-2002- i el riu Llobregat. “Era una de les ARE amb més densitat de població de les que s’havien planificat a Catalunya”, recorda Aymerich.

La mesura d’incorporar els terrenys al Parc Agrari “ha sigut molt ben rebuda pels pagesos” del municipi perquè, després de l’esclat de la bombolla immobiliària, “hi ha molta gent jove que aposta per la pagesia perquè és un moment ideal per a l’agricultura de proximitat”, explica l’alcaldessa. Algun propietari, però, sí que s’ha queixat perquè havia comprat terrenys amb la idea de convertir-los en pisos: “Els dic que el que van comprar van ser camps”, insisteix.

El gerent del Parc Agrari del Baix Llobregat, Ramon Roda, veu “coherent” la decisió perquè “permetrà incrementar la superfície del parc i millorar-ne la gestió i els serveis”. Després dels maldecaps que va provocar el fallit projecte d’Eurovegas, assegura, “dins del debat públic, el Parc Agrari ja no es qüestiona i ningú s’atreveix a planificar-hi res”.

Millores a l’entorn

La petició del consistori santvicentí a l’AMB va acompanyada d’altres projectes que es volen desenvolupar a la zona. El departament d’Agricultura de la Generalitat els ha de cedir uns terrenys situats entre les vies de l’AVE i el riu “per poder-los ordenar i millorar”. S’hi podrien fer, entre altres coses, horts socials. La Diputació de Barcelona invertirà 45.884 euros per millorar el camí que va paral·lel entre el riu i les vies del tren i, en col·laboració amb l’AMB i els ajuntaments de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, s’invertiran prop d’un milió d’euros en la construcció d’una passarel·la inundable sobre el Llobregat per a vianants i ciclistes. “Volem que el riu sigui una porta d’entrada a la ciutat”, defensa l’alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts. El municipi també ha demanat incloure en el Fons de Desenvolupament Regional Europeu (Feder) la rehabilitació de l’edifici de Can Comamala, una casa construïda l’any 1918 i situada al mig del nucli urbà, per convertir-la en un centre d’interpretació del riu i de la zona agrícola.

De l’hort a la taula

Sant Vicenç dels Horts treballa, en paral·lel, en una singularitat que el diferenciï de la resta de municipis de la comarca. Passa per la gastronomia i la cadena que segueix un producte des del camp fins que arriba a la taula.

Hi ha diversos projectes en marxa a la ciutat que ja treballen en aquest camp. L’empresa local Molí Fariner va obtenir el 2015 la Medalla d’Or del prestigiós concurs Terraolivo amb el seu oli d’oliva verge extra. L’empresa catalana d’origen cambodjà Ta-Tung, dedicada a l’elaboració de menjar oriental, i instal·lada recentment a la població, s’ha compromès a cuinar amb productes produïts al Parc Agrari, i Saltillo, actual propietària d’Infun, hi té una planta de fabricació d’estris de cuina. A més, el cuiner i divulgador gastronòmic Josep Lladonosa ha donat al municipi tot el seu llegat personal. L’Ajuntament s’ha compromès a invertir 17.500 euros en un projecte museístic en una sala de Ca l’Aragall que estarà dedicat a la cuina tradicional catalana i a la trajectòria del cap de cuina de les 7 Portes i Creu de Sant Jordi.

Però la tradició gastronòmica i agrícola del municipi ve de lluny, com han demostrat troballes com un forn romà per fabricar àmfores que transportaven vi de les vinyes que avui són el barri de la Vinyala, o bé el molí fariner del segle XVII que va estar en funcionament fins al segle XIX