Sardà, Rahola, Mariscal i fins a 20 personalitats s'uneixen per defensar les terrasses de Barcelona

Pilar Rahola, Xavier Sardà, Benedetta Tagliabue, Bonaventura Clotet, Eduardo Mendoza, Oriol Bohigas, Javier Mariscal... i fins a 20 personalitats de l'elit cultural i professional de Barcelona s'han unit per signar el 'Llibre blanc de les terrasses de Barcelona', que el Gremi de Restauració ha presentat aquest dimarts a la sala Moragues del Born Centre Cultural. Amb un escenari habilitat com a terrassa, la presentació del llibre ha comptat amb l'assistència de personalitats com l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, o l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, així com membres de l'actual govern, entre els quals hi havia el segon tinent d'alcalde, Jaume Collboni, el regidor d’Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni, Daniel Mòdol; i la regidora de Comerç i Mercats, Montserrat Ballarín, tots tres del PSC.

El 'Llibre blanc de les terrasses de Barcelona' recull les conclusions de la comissió d'experts creada a instàncies del Gremi de Restauració i que aquest dimarts s'entregarà al govern municipal per demanar a Colau que flexibilitzi l'actual ordenança de terrasses. "No té sentit que l'Ajuntament continuï aplicant, i amb tanta duresa, una norma que es vol modificar", ha dit Pere Chias, president del Gremi.

Un "vestit a mida" per les terrasses

La comissió ha denunciat, en la línia expressada pel regidor Mòdol, l'excessiva "parametrització" de l'ordenança i la necessitat que la norma permeti adaptar-se a les necessitats de cada terrassa, tant pel que fa a les distàncies com les modificacions. Pel que fa als horaris, la comissió recomana mantenir els actuals, fins a mitjanit els dies feiners i fins a la una els divendres i vigílies de festius. També demanen recuperar algunes de les taules i cadires suprimides el 2015 i 2016.

Colau vol ajornar fins al 2018 la ubicació de terrasses fixada per TriasEl director general del Gremi, Roger Pallarols, ha demanat "un vestit a mida" per les terrasses, i ha lamentat que les "operacions de macrocirurgia" ja s'han provat i han perjudicat tres de cada quatre terrasses. Pallarols ha mostrat el seu desig que la presència del segon tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, sigui una "mostra de la bona voluntat" del govern per modificar les ordenances. El regidor socialista, per la seva banda, ha agraït l'esforç del Gremi i ha assenyalat que el 'Llibre blanc de les terrasses de Barcelona' serà una guia perquè el govern resolgui "una normativa complicada que no té solucions senzilles".