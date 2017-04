S'arxiva provisionalment el cas Diana Quer

El titular del Jutjat d'instrucció número 1 de Ribeira ha acordat arxivar provisionalment la investigació sobre la desaparició de Diana Quer, l'agost del 2016. El mateix document accedeix a aixecar el secret de sumari perquè considera "desproporcionada" aquesta mesura, encara que no tanca la porta a que pugui tancar-se de nou "si es considera necessari".

El jutge ha considerat que encara que hi ha indicis que la desaparició de la jove no va ser voluntària, no hi ha prou proves per dirigir el cas "cap a una persona determinada". Així, encara que el cas està arxivat, el jutge ha recordat que "és necessari continuar la investigació de la policia judicial" i que, en cas que hi haguessin avenços, es podria reobrir el procés penal.

El jutge ha volgut donar a conèixer personalment als pares de la jove madrilenya la sentència. El pare de Diana, Juan Carlos Quer, ha manifestat que l'arxivament del cas i l'aixecament de sumari són decisions que respecta però ha lamentat que això " no facilitarà el desenvolupament de la investigació". Juan Carlos Quer també ha demanat "màxim respecte" i ha dit que "això no és una pàgina de successos, és un fet lamentable que li podria haver passat a qualsevol".

A la sortida dels jutjats, Quer també ha apel·lat a "la responsabilitat del ministre d'Interior i el de Justícia perquè els responsables d'aquest acte compareguin davant la justícia i paguin el que han de pagar". La mare de la jove no ha fet cap declaració tot i que, abandonant els jutjats, entre plors, ha afirmat que la decisió judicial dictada no és positiva.