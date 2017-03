Segon judici per un ferit per una pilota de goma

Gairebé vuit anys després dels fets, el cas d'un noi que va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma ha arribat a judici a l'Audiència de Barcelona. Es tracta d' Oscar Alpuente, un dels impulsors de la plataforma Stop Bales de Goma, que va quedar borni durant la celebració del triplet del Barça el 27 de maig del 2009 al passeig de Gràcia de Barcelona. El seu és el segon cas que arriba a judici després del d'Ester Quintana, que va acabar amb l' absolució dels dos mossos d'esquadra acusats de ferir-la. Precisament arran del cas Quintana, el cos va deixar d'utilitzar aquests projectils.

Com en el cas de Quintana, a hores d'ara ningú posa en dubte que Alpuente va rebre l'impacte d'un projectil policial. El mateix agent acusat, que s'enfronta a una pena de presó de tres anys, ha reconegut durant el judici que "va disparar" una pilota de goma a la zona i en el moment que la víctima va caure ferida. També ha dit, però, que no va ser l'únic que va llançar una d'aquestes bales, perquè "un altre company escopeter" també va disparar. De fet, la fiscalia no acusa cap policia, perquè considera que la investigació no va poder demostrar mai qui havia efectuat el tret lesiu.

540x306 L'agent acusat, que s'enfronta a tres anys de presó, durant el judici a l'Audiència de Barcelona / CRISTINA CALDERER L'agent acusat, que s'enfronta a tres anys de presó, durant el judici a l'Audiència de Barcelona / CRISTINA CALDERER

Ordre d'un superior

L'agent acusat ha explicat que la seva furgoneta, Dragó 110, i una altra van arribar al passeig de Gràcia "pels aldarulls" que s'estaven produint a la zona, tot i que després va poder comprovar en una gravació que "també hi havia gent passejant". Ha assegurat que havia disparat cap a la zona on hi havia " barricades" improvisades amb contenidors i motos "per ordre" del seu superior, tot i que ha admès que l'escopeta llarga amb què es disparaven les pilotes de goma no és una arma "precisa".

L'acusat ha precisat que l'ordre del seu superior estava "ben donada" i ha assegurat que va efectuar el tret en direcció a la zona d'aldarulls des d'una distància "de més de cinquanta metres", que és el mínim que indica el protocol.

Qüestió de segons

En canvi, la víctima, que ha declarat com a testimoni al judici, ha assegurat que quan va rebre l'impacte a l'ull, la furgoneta policial es trobava "a una distància d'entre 12 i 15 metres". Oscar Alpuente ha explicat que va marxar de plaça Catalunya amb dos amics quan va acabar la celebració blaugrana. No va veure "aldarulls" i formava part d'un grup de ciutadans que pujaven caminant "tranquil·lament" quan un individu que baixava corrent en direcció contraria va llançar una ampolla contra la furgoneta policial. Alpuente ha explicat que va veure com els agents baixaven del vehicle: "Vaig assenyalar el noi, van passar segons i vaig rebre l'impacte", ha relatat.

Alpuente, que és informàtic, va perdre l'ull i va haver d'estar un any de baixa. Tot i que tothom ha admès que va rebre una pilotada de goma a l'ull, no ha rebut cap indemnització. El seu cas es va arxivar inicialment, però després va aconseguir arribar a judici. A banda dels tres anys de presó per a l'agent acusat, l'acusació demana una indemnització de 180.000 euros.

Durant la primera jornada de judici també han declarat dos amics d'Alpuente que han ratificat el seu testimoni i han explicat que en el moment de l'impacte no hi havia cap altre aldarull a la zona, a banda del llançament puntual de l'ampolla que va impactar a la furgoneta policial. Entre el públic del judici hi havia també Ester Quintana i un altre dels ferits per un impacte d'un projectil policial, Nicola Tanno.