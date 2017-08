69 turistes espanyols, atrapats per inundacions al Nepal

Seixanta-nou turistes espanyols que havien viatjat al Nepal en sis grups organitzats estaven aquest diumenge aïllats en un parc natural del país asiàtic a causa de les inundacions produïdes per les pluges torrencials, segons han confirmat a l'agència Efe fonts diplomàtiques.

Els espanyols, que formen part dels 600 turistes de diferents nacionalitats atrapats, estaven allotjats en diferents hotels del Parc Natural de Chitwan, un dels destins turístics més famosos del Nepal, inundat per les fortes pluges al centre i est del país, segons ha indicat el cap de la policia d'aquesta zona oriental, Deepak Thapa.

L'ambaixada espanyola a Nova Delhi (Índia) té constància de la situació dels 69 turistes espanyols, que no es poden moure del parc a causa de les adverses condicions climatològiques, segons fonts diplomàtiques.

Aquestes mateixes fonts han indicat que l'ambaixada de Nova Delhi s'està posant en contacte telefònic amb ells cada hora per comprovar que estan bé i per facilitar-ne el trasllat a Katmandú, la capital del Nepal, quan ho permeti la meteorologia.

També s'ha activat el consolat honorari de Katmandú a fi d'atendre les necessitats dels turistes i facilitar-los tot el que els faci falta perquè puguin sortir de la zona turística afectada per les inundacions. El departament d'Hidrologia i Meteorologia del Nepal ha alertat que les precipitacions persistiran fins demà al centre i l'oest del país, on des de divendres han mort 34 persones i 36 més estan desaparegudes per les inundacions i el corriments de terra.