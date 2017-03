S'eleven a 273 els afectats pel brot de gastroenteritis en una escola de Sant Cugat del Vallès

El brot de gastroenteritis de l'escola Avenç de Sant Cugat del Vallès ha afectat 273 alumnes, segons ha informat l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). L'escola té 1.186 alumnes. Segons ha apuntat l'Agència, tots els casos han "evolucionat favorablement" amb simptomatologia de "vòmits i diarrees que en la majoria de casos ha durat 24-48 hores". La durada de la malaltia ha estat de 24 hores de mitjana.



L’origen del brot és víric i s’ha confirmat la presència de Norovirus en les mostres analitzades de les persones afectades. L' Agència de Salut Pública ha assegurat que els nous casos detectats s’han contagiat a partir d’altres persones malaltes i ha afegit que, probablement, també a partir d’altres que puguin ser portadores. En aquest sentit, no es descarta que puguin aparèixer més afectats en els propers dies ateses les característiques de transmissió del virus. Segons apunten en un comunicat, per "la forma de transmissió i per la poca quantitat de partícules virals necessàries per causar malaltia és fàcil que apareguin més malalts".



En aquest sentit, recomanen mesures de control i que s’extremi la higiene de l’alumnat, tant a l’escola com també a nivell de domicili. També s’ha insistit en el missatge que en cas de presentar simptomatologia s’estigui a casa un mínim de 48 hores després d’haver patit l’últim símptoma. La investigació del brot continua oberta.