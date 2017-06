El Senat admet a tràmit la comissió d'investigació pel projecte Castor

La mesa del Senat ha admès a tràmit la petició de crear la comissió d'investigació del projecte Castor que van reclamar recentment 39 senadors d'Esquerra Republicana de Catalunya, Units Podem-En Comú Podem-En marea i diverses formacions del grup mixt com Compromís, PDeCAT i EH-Bildu.

Un dels impulsors d'aquesta comissió, el senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha manifestat la seva voluntat que la mesura serveixi per "esclarir tots els interrogants, ombres i llacunes jurídiques" al voltant del magatzem de gas submarí, així com les "omissions, responsabilitats" i la necessitat d'abordar "de manera efectiva" el desmantellament d'unes instal·lacions "que s'han demostrat perilloses".

Reclamen que la indemnització l'assumeixi l'Estat

Compromís també ha anunciat la presentació d'una esmena reclamant que sigui l'Estat espanyol, i no els consumidors, qui es faci càrrec dels prop de 100 milions d'euros anuals per cobrir el cost de l'operació financera per indemnitzar Escal UGS i el manteniment d'un projecte l'execució del qual "no va ser ben tutelat per l'administració estatal".

Instal·lació de tres sismògrafs submarins

Una segona esmena de la coalició valenciana demana al govern espanyol que inverteixi 1,5 milions d'euros en la instal·lació de tres sismògrafs submarins, uns aparells que la formació considera "útils" per afrontar "amb les màximes garanties" el desmantellament de les instal·lacions.