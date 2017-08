S'incendia una furgoneta al centre de Barcelona

El motor d'una furgoneta s'ha incendiat aquest matí al barri del Raval de Barcelona, amb unes flames i una fumera molt visibles que han cridat l'atenció dels vianants. En concret, el foc s'ha declarat al carrer dels Àngels, entre el carrer del Carme i el de Peu de la Creu.

Els Bombers de l'Ajuntament de Barcelona han rebut l'avís a les 10.10 h i hi han enviat un vehicle, que ha pogut sufocar l'incendi. Tot i que el vehicle afectat estava envoltat d'altres vehicles, el foc no s'ha escampat i tampoc hi ha hagut cap ferit.