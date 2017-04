Incendi sense ferits en un pis a Rubí

Un vistós incendi en un pis de la carretera de Sant Cugat de Rubí ha causat l'alarma entre els veïns de la població aquest migdia. Les flames es podien veure des del carrer, però tot indica que no hi ha hagut cap ferit.

El propietari, que no era al pis quan han començat les flames, ha vist el foc quan tot just tornava a casa, segons ha explicat ell mateix als Mossos. Sembla que l'incendi hauria començat al balcó de l'habitatge del quart pis. Tot i que a l'edifici hi havia diversos veïns, els Bombers han pogut extingir les flames abans que no s'escampés.