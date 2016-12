El Síndic alerta de càstigs desproporcionats als centres d'internament de menors

L'últim informe anual del Mecanisme Català per a la Prevenció de la Tortura –iniciativa del Síndic de Greuges– alerta que als centres d'internament de menors hi ha "desproporcions" en mesures disciplinàries que poden no ser adequades i s'apliquen als nens i adolescents sense donar-los prou garanties ni un règim sancionador clar. L'excés d'alguns càstigs en centres residencials d'educació intensiva (CREI), terapèutics i de justícia juvenil ja s'havia comentat en informes anteriors del Mecanisme, però aquest darrer diu que no s'ha resolt i hi insisteix especialment.

Alguns centres fan servir l'aïllament dels menors en habitacions individuals com a sanció, normalment durant poques hores, però al CREI Els Castanyers hi ha càstigs que han inclòs una nit sencera, com els de dos joves "amb trastorn de conducta i retard mental". A més, l'informe que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha presentat avui al Parlament també ha trobat casos en què es castiguen els menors suprimint-los les visites de la família, fet que vulnera la llei.

El Síndic també ha detectat "sancions que poden afectar el dret a l'educació". En aquest sentit cita expressament el Centre Terapèutic Font Fregona, dedicat a tractar trastorns de conducta i addiccions en adults i joves. L'informe diu que es veta l'escola, fins i tot per llargues temporades, "com a mesura correctora pel mal comportament". Afegeix que la situació dels joves als quals s'aplica "el règim disciplinari més dur" és "especialment greu" perquè "viuen en un règim d'absoluta inactivitat, d'incomunicació i d'aïllament".

L'informe del Mecanisme afirma que van demanar explicacions al departament de Salut i que la resposta és "preocupant", perquè no es qüestiona la situació d'inactivitat i aïllament i "sembla que accepta la vulneració del dret a l'educació". El document diu que se'ls va contestar que l'escolarització és "voluntària", tot i que segons la llei és obligatòria fins als 16 anys perquè és un dret fonamental.

Segons l'informe, a la visita a Font Fregona, tots els 13 nois i noies amb qui van parlar van dir que prenien "medicació molt forta". La doctora de l'equip del Mecanisme per a la Prevenció de la Tortura hi va detectar casos en què els efectes secundaris dels fàrmacs eren "visibles", per exemple, excessos amb els sedants que poden indicar "sobremedicació". També van detectar "la prescripció sistemàtica d'antipsicòtics com a contenció en cas d'agitació i agressivitat", fet que s'hauria d'evitar.

L'informe també destaca que els menors de Font Fregona no tenen informació sobre quines actituds estan penalitzades i quines no, i això queda "al criteri variable del personal". A més, al mateix centre "es limiten i es penalitzen" les relacions entre els companys, ja siguin d'afecte, d'amistat o fins i tot de complicitat; s'han arribat a llegir cartes privades en públic i als nous se'ls fa despullar i dutxar davant de com a mínim un educador i tres companys ingressats que els acompanyen en el procés d'entrada.

651x366 El síndic de greuges, Rafael Ribó, al Parlament en una imatge d'arxiu / ACN El síndic de greuges, Rafael Ribó, al Parlament en una imatge d'arxiu / ACN

L'últim informe anual del Mecanisme també alerta de la vulnerabilitat de les dones al sistema penitenciari i demana que s'incorpori la perspectiva de gènere a tots els vessants de l'internament. Ribó, a la presentació de l'informe al Parlament, ha valorat molt positivament la resposta dels departaments de Salut i Justícia a l'alerta que va llançar l'any passat respecte de la falta de formació entre el personal mèdic sobre les guies del Protocol d'Istanbul per detectar tortures als presos. En canvi, ha lamentat les "resistències" d'Interior, per exemple, a permetre que els metges puguin reconèixer els detinguts sense la presència de policies.

El document també ha analitzat el règim d'aïllament penitenciari "especialment dur" que pot "afectar la integritat física i psíquica de les persones" i causar a llarg termini "danys profunds irreversibles". Per això, el Síndic reclama que es restringeixi l'aïllament tant com sigui possible, es fonamenti de manera molt rigorosa i es revisi cada tres mesos.