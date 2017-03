El Síndic de Greuges defensa la necessitat de matricular les bicicletes

Rafael Ribó, el síndic de greuges de Catalunya, ha reclamat avui el dret "a la ciutat", entès com el dret dels ciutadans a viure amb les mínimes molèsties a través de la reivindicació de mesures com ara la matriculació de les bicicletes per tal de comptar amb un registre i sotmetre aquests velocípedes a la llei del trànsit. Una mesura que també va defensar la síndica de greuges de Barcelona a principis d'any.

Ribó considera que la mobilitat en bicicleta, patinet o 'segway' no pot anar en detriment de la mobilitat del vianant i, per això, exigeix que les vies que utilitzin aquests vehicles a la vorera estiguin degudament " senyalitzades" i " segregades".

Aquesta és una de les propostes incloses dins l'informe extraordinari 'Dret a la conviència' , que el Síndic ha presentat avui al Parlament . El document també recull la necessitat d'agrupar els pisos turístics en blocs d'edificis, com ja va aprovar l'Ajuntament de Barcelona.

Ribó considera que aquesta mesura és el millor instrument per reduir els problemes vinculats amb la difícil o, de vegades, "impossible" convivència dels usos turístics i residencials dels habitatges.

Ribó ha instat l'administració a promoure una regulació que tingui en compte la incidència ambiental d'aquesta activitat per assegurar el dret al descans dels veïns i ha defensat la necessitat de comptar amb l' aprovació de tota la comunitat de veïns per llogar pisos a turistes que visiten les ciutats catalanes.

Limitació horària de les terrasses

L'ús de l'espai públic per part de les terrasses de bars i establiments dedicats a la restauració és un altre dels flancs que aborda l'estudi. El Síndic reclama una regulació més clara pel que fa l'ús de l'espai per delimitar l'activitat dels negocis que ocupen la via pública, així com per racionalitzar els seus horaris.

Ribó també ha lamentat que la normativa per a la celebració d'esdeveniments extraordinaris a l' espai públic no distingeixi entre els grans nuclis urbans i les poblacions més petites, i que la falta de concreció pel que fa a la definició d'aquest tipus d'esdeveniments permeti una vulneració de la mateixa normativa.