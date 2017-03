El Síndic carrega contra les administracions per immobilisme davant del 'top manta'

El top manta "persisteix" i les administracions que han d'abordar el fenomen no estan fent els deures. Aquesta ha estat la conclusió que Rafael Ribó, el Síndic de Greuges de Catalunya, ha transmès avui als mitjans de comunicació després de reunir-se per tercer cop amb representants de diversos ajuntaments catalans, de la Generalitat de Catalunya i de la delegació del govern estatal per abordar la problemàtica del comerç irregular a la via pública.

Ribó ha titllat de "paradoxal" que en aquesta tercera trobada amb les administracions afectades, un espai per articular solucions que es va constituir després que el síndic presentés un informe sobre el fenomen a principis de 2016, no hi hagi hagut avenços i els municipis es trobin de nou amb el mateix problema.

En aquest sentit, ha assenyalat que cal seguir treballant per posar fi al top manta, combatre la importació i la distribució dels productes il·legals i posar en marxa mesures per a la reinserció laboral d'aquests venedors ambulants. Objectius, tots ells, que havia de recollir el protocol que la Generalitat i els diferents ajuntaments s'havien compromès a tirar endavant.

Amb tot, el síndic ha denunciat que les administracions no només no han presentat l'esmentat protocol, sinó que ni tan sols han abordat la fase de detecció social, consistent en xifrar el fenomen i avaluar el grau de vulnerabilitat dels venedors ambulants, per a començar a treballar en el seu disseny.

" No hi ha dades, només hi ha dades parcials, petites" del nombre de persones beneficiades per iniciatives socials, ha recordat Ribó. El síndic es refereix a les xifres que maneja l'Ajuntament de Barcelona sobre 15 persones que han rebut ajudes a través de cooperatives o el milió d'euros que vol destinar el govern català per arribar a 170 venedors ambulants.

El màxim responsable d'aquesta institució que gestiona queixes sobre l'administració pública, també ha lamentat la manca de campanyes per formar i sensibilitzar els consumidors respecte d'aquest comerç il·legal.

En aquest context, Ribó ha anunciat que dona "per tancades aquestes reunions" perquè considera que la pilota està ara a la teulada d'aquestes administracions. "Nosaltres no governem, elaborem i fem propostes per solucionar els problemes", ha assegurat per explicar la decisió i remarcar la necessitat que ajuntaments i Generalitat facin passos endavant.

Tot i així, el síndic no ha descartat fer una segona tanda de reunions més endavant per analitzar com ha evolucionat la situació i ha insistit en que està obert a qualsevol consulta o demanda que li plantegin els agents afectats per aquesta qüestió.