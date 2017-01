El Síndic critica que el Govern es quedi pensions de menors tutelats

La Generalitat ha de deixar de quedar-se les pensions no contributives a què tenen dret els infants i joves menors d’edat tutelats. El Parlament té pendent l’aprovació d’una nova proposició de llei per acabar amb el cobrament d’aquests imports per part de l’administració però, davant la manca d’un horitzó concret, el Síndic de Greuges va demanar ahir més celeritat als grups polítics perquè la cambra actuï i reverteixi la situació, que es remunta al 2010. Abans del canvi legal introduït aquell any, les pensions i prestacions dels menors es guardaven en una guardiola fins que arribaven a la majoria d’edat.

Fa poc, el Parlament va admetre a tràmit un projecte de llei per derogar la normativa que permet que la direcció general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) confisqui les pensions que legalment corresponen a infants i joves tutelats en concepte de prestació d’orfenesa i prestació per fill a càrrec. El Síndic, Rafael Ribó, va instar ahir els grups a debatre la proposició aviat i aprofitar l’oportunitat per “blindar els drets dels infants tutelats” sense que cap esquerda legal deixi marge de maniobra per fer una altra interpretació que no sigui la de guardar aquests diners per quan els mateixos infants siguin majors d’edat i deixin d’estar sota la tutela de l’administració.

Mentre aquesta discussió no arriba, el Síndic de Greuges també va recordar que ha demanat al departament de Treball, Afers Socials i Família que deixi sense efecte la instrucció que des del 2012 regula el funcionament d’aquesta pràctica confiscatòria de les pensions d’aquests infants. Aquest diari no va poder obtenir ahir la versió del departament sobre aquesta qüestió.

Una mesura discriminatòria

La mesura de quedar-se la part de les pensions no contributives que corresponen a aquests menors “incompleix el marc normatiu vigent i és discriminatori”, va subratllar ahir el Síndic. “No pot ser que l’administració cobri les despeses de la tutela, perquè es tracta d’un servei públic i a la cartera de serveis apareix com a servei gratuït”, va criticar ahir en declaracions a Europa Press l’adjunta al Síndic per a la defensa dels drets dels infants, Maria Jesús Larios. Va afegir que des del 2010, el Síndic de Greuges ha rebut un total de 20 queixes de familiars, de joves extutelats i d’entitats que agrupen famílies acollidores.

Larios va insistir que la decisió de confiscar els diners vulnera el dret d’igualtat perquè no tots els menors tutelats tenen assignada una pensió, de manera que no tots contribueixen per igual. La fórmula actual acaba sent una mena de copagament que, en cas d’existir, hauria de tenir en compte la capacitat econòmica de la persona a qui s’està obligant a pagar.

Va ser el 2012, en plena vigència de les retallades, quan un canvi en la llei de la infància a Catalunya aprovada dos anys abans va permetre a l’administració cobrar la pensió dels menors tutelats. Així, la DGAIA sufragava costos derivats del servei. El Síndic va requerir ja llavors al departament de Benestar Social i Família que deixés sense efecte aquesta instrucció. El departament va rebatre que no podia fer-ho perquè la instrucció només clarificava el circuit de la gestió de les pensions dels menors seguint els dictats de la mateixa llei de la infància.

El PSC va sumar-se ahir a la petició reiterada del Síndic. El diputat Daniel Moreno va lamentar els sis anys de “copagament encobert del servei”.