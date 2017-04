El Síndic critica la manca de planificació de la superilla del Poblenou i reclama més consens veïnal

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, considera que ha faltat planificació en la creació de la superilla del Poblenou i demana a l'Ajuntament de Barcelona que, abans de posar en marxa projectes com aquest, hi hagi hagut més consens entre veïns. A través d'un comunicat, el síndic ha assegurat que va faltar informació prèvia i prendre més mesures per minimitzar les molèsties a la ciutadania, com ara reforçar el transport públic alternatiu.

Ribó també ha reclamat al consistori que s'extremin les precaucions per preservar el descans de les persones que viuen a les superilles i als carrers que les envolten i demana que s'exigeixi el compliment del codi de circulació a tots els vehicles que hi circulin. Amb tot, ha valorat positivament el projecte perquè ha permès reduir la contaminació acústica i atmosfèrica.

84 queixes veïnals

El Síndic de Greuges va rebre 84 queixes amb motiu de la implantació de la superilla el setembre del 2016. Els afectats critiquen que la prova pilot es va dur a terme a la tornada de les vacances, cosa que va suposar que molts veïns no fossin degudament informats.

Un altre motiu de queixa és que, en restringir el trànsit a la superilla, els carrers que l'envolten s'han sobrecarregat. Alguns veïns temen que els espais establerts per al gaudi es converteixin en zones de reunió i de celebració de festes nocturnes que els destorbin el descans.