La vaga d'examinadors deixa 80.000 persones sense poder accedir al carnet de conduir a Catalunya

El Síndic investiga la situació dels examinadors de trànsit a Catalunya, després que milers d' aspirants a treure's el carnet de conduir s'hagin quedat sense fer les proves per la vaga d'aquest col·lectiu, que denuncia manca de personal administratiu i examinador a Catalunya. Des de l'inici de la vaga, el passat mes de juny, s'han suspès unes 80.000 proves pràctiques.

El Síndic, Rafael Ribó, ha decidit intervenir en aquesta situació arran d'una queixa, on li costa que hi ha alumnes que s'han de registrar en autoescoles de municipis veïns de l'Aragó o Castelló per poder examinar-se. Ribó, segons ha informat l'organisme en un comunicat, vol supervisar que es garanteixi tant el dret dels treballadors com el dels alumnes i professors d'autoescola, i "davant els greuges que aquesta situació està causant a les persones que es volen presentar a les proves pràctiques per treure's el carnet de conduir".

Segons alerta el Síndic a través d'un comunicat, l'existència d'una quota màxima de sis alumnes per professor i convocatòria establerta actualment indica que la manca d'examinadors "es pot tractar d'un problema estructural". Rafael Ribó, que ha volgut aprofundir en els motius del conflicte, ha sol·licitat dades comparades amb altres comunitats autònomes sobre el nombre d'examinadors i les ràtios i quotes existents. Així, ha demanat informació a la Direcció General de Trànsit i a la Delegació del Govern a Catalunya i ha traslladat el cas al Defensor del Poble.