La síndica renya Colau per no facilitar la participació ciutadana als pressupostos

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha considerat que l'Ajuntament va actuar de forma ajustada a la normativa en els aspectes essencials de l'aprovació dels pressupostos però alhora renya el govern de la ciutat per no ser "prou curós ni eficaç" a l'hora de facilitar la participació en els comptes amb la convocatòria de l'audiència pública. Vilà estima així en part una queixa presentada per CiU, PPC i C's pel que fa al termini de convocatòria de l'audiència pública i la manca d'habilitació d'una bústia per a la participació.

La síndica explica, a través d'un comunicat, que el consistori no va acabar de complir les normes reguladores de participació ciutadana i suggereix que en la nova regulació que s'està preparant s'incorporin tots els aspectes que han de regular les audiències públiques de pressupostos i ordenances fiscals, perquè el procés sigui clar i no permeti ambigüitat en la seva interpretació.

La queixa de l'oposició denuncia que l'Ajuntament va infringir el termini de convocatòria de l'audiència, que es va presentar amb quatre dies d'antelació quan la normativa regula que s'ha de fer amb un mínim de 15 dies. A la queixa, els partits també exposen que l'Ajuntament no va habilitar cap bústia o espai perquè la ciutadania formulés propostes. La síndica ha dit que, malgrat que no li consta que existís una bústia, el consistori va sotmetre el projecte a exposició publica i la informació es va facilitar a la pàgina web. També concedeix que el pressupost es va elaborar amb les aportacions ciutadanes recollides en un procés de participació vinculat a l'elaboració del Pla d'Actuació Municipal (PAM).