La Síndica demana que les bicis tinguin assegurança i estiguin matriculades

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha demanat aquest dilluns a l'Ajuntament de Barcelona que les bicicletes tinguin una assegurança i duguin matrícula per facilitar-ne la identificació. Tot, amb l'objectiu de reduir la sinistralitat ciclista a la ciutat, que l'any passat va créixer un 19%. L'any passat es van produir a Barcelona 812 sinistres amb una bicicleta implicada, mentre que els atropellaments de vianants es van triplicar, sobretot els de la gent gran. Aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit també ha informat que els accidents de de trànsit amb ciclistes morts i ferits greus a les ciutats i municipis de Catalunya ha incrementat un 31% aquest any passat.

Entre les recomanacions de la Síndica per reduir la sinistralitat hi figura traslladar el màxim de carrils bici existents a la calçada, restringir la implantació de carrils bici de doble sentit i crear una xarxa continua que permeti els desplaçaments segurs amb bicicleta utilitzant els carrils bici i les zones 30. També planteja la possibilitat que, en les cruïlles amb un volum de trànsit de vehicles i vianants que ho permeti, posar semàfors àmbar per a bicicletes perquè el ciclista no hagi d’aturar-se innecessàriament. I considera necessari que en els carrils bici que permetin augmentar la velocitat amb facilitat s’han de col·locar panells lluminosos que indiquin la velocitat a la que es circula i la velocitat màxima autoritzada.

En l’informe, Vilà també recomana estudiar la viabilitat perquè els vigilants de l’àrea verda i blava, considerats auxiliars de la Guàrdia Urbana, estiguin habilitats per col·laborar en la detecció de conductes contràries a l'Ordenança de circulació, i que la Guàrdia Urbana, de forma pedagògica (primer) i sancionadora (després), incideixin en la disminució de les infraccions.

Saltar-se el semàfor i circular amb auriculars

Vilà va tancar el passat 30 de desembre una actuació d’ofici centrada en l’ús de la bicicleta a Barcelona. L’informe recull la tendència creixent de l’accidentalitat d’aquest vehicle entre els anys 2011 i 2015, amb l'excepció de 2013: 2011 (523), 2012 (677), 2013 (609), 2014 (672) i 2015 (681). El balanç d’accidentalitat de 2016 no fa més que confirmar aquesta línia ascendent, ja que s’ha passat dels 681 accidents amb una bicicleta implicada el 2015 a 812 l’any passat, fet que suposa un increment del 19,41%, segons les dades municipals.

Precisament, segons les dades de la Guàrdia Urbana, les principals infraccions comeses per ciclistes l’any 2015 van ser: no obeir el llum vermell d’un semàfor, circular per una zona restringida, circular utilitzant el mòbil, circular fent ús d’auriculars, circular més persones de les permeses i circular sense els elements que permetin la correcta visualització.

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha instat per tots aquests motius a l'Ajuntament de Barcelona a dur a terme campanyes informatives periòdiques destinades a tots els col·lectius que intervenen en la circulació, especialment a vianants, ciclistes i motoristes, per reduir l'elevada accidentalitat i el nombre de víctimes mortals a la ciutat.