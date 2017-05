El Sindicat de Llogaters celebra la seva primera assemblea oberta a Barcelona

Més de 300 persones han assistit aquest divendres a la primera assemblea oberta del Sindicat de Llogaters, que es va presentar a principis de maig per "lluitar contra els preus abusius" dels pisos. A l’assemblea d'avui hi podien participar tots els ciutadans interessats a sumar-se al sindicat, i molts han acudit a la cita amb pancartes reivindicatives. Alguns dels lemes que s’hi llegien ("Un pis turístic més, una família menys") feien palès el malestar per l’augment dels lloguers a la ciutat. A l’acte públic de presentació de l’entitat, al Casinet d’Hostafrancs, hi han assistit al voltant de 600 persones (500 per 'streaming').

El Sindicat de Llogaters ja ha anunciat durant la presentació que el seu objectiu és fer pressió a les administracions perquè regulin d'una vegada per totes els preus dels pisos i frenin l'especulació en aquest sector. Si cal, han avisat, aniran a la vaga de pagaments. El lloguer d'un pis a Barcelona costa, de mitjana, 801 euros, un preu "abusiu", sobretot tenint en compte que un terç dels treballadors cobren 843 euros o menys.

Justament aquest divendres, l'Ajuntament ha aturat la compra d'un edifici d'habitatges a Sants per part d'un fons d'inversió que volia expulsar-ne tots els veïns. El consistori ha avisat que no permetrà l'especulació a la ciutat, i per adquirir l'immoble pagarà 2,75 milions.