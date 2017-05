El Sindicat de Mossos d'Esquadra reclama que es generalitzi l'ús de les Taser

El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) demana que la pistola elèctrica, les conegudes Taser, siguin l'arma prioritària "per protocol" en detencions complexes en les que es prevegi resistència. El portaveu del SME, Toni Castejon, assegura que no es recomanable que determinades situacions de tensió no acabin, a partir d'ara, amb el pes de diversos agents sobre el cos del detingut estès a terra. "Evitar el cos a cos és una garantia per a la persona, pel policia i també a nivell processal perquè el sistema incorpora una càmera que deixa tot gravat. S'eviten lesions i també morts", assegura.

La previsió del sindicat és que l'arma s'incorpori efectivament al cos, que n'ha comprat 130, a finals d'any; i que la implantació sigui gradual: "Seria ideal que en tingués una cada patrulla però això és només un inici". El Sindicat de Mossos ha fet aquesta reclamació en el marc d'una demostra de l'ús de la pistola elèctrica, en la que han volgut deixar palès els avantatges de l'arma, amb la que, asseguren, es poden resoldre situacions de manera més "neta", sense entrar en el cos a com amb el delinqüent i evitant lesions de gravetat.

Sebastià Serrate, instructor de Taser i agent de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), ha posat en pràctica l'arma en tres situacions simulades. Un cas de violència de gènere, una agressió a una persona indefensa al carrer i l'enfrontament amb un home armat amb un ganivet. En aquests vídeos podeu veure com es veu la recreació de la detenció d'un agressor armat amb un ganivet des de fora i des de la càmera connectada a la pistola elèctrica que duen tots els agents que tenen Taser:

Segons els defensors de la pistola elèctrica, aquestes situacions són molt habituals i ara és difícil resoldre-les amb la porra o la pistola convencional, perquè hi ha més perill de fer mal als detinguts i també que els policies mateixos en surtin perjudicats. Amb l'ús de la Taser, mantenen, es minimitzen aquests riscos. És per això que des del sindicat de policies es reclama que es modifiquin els protocols i s'incrementi la formació al voltant d'aquesta arma perquè sigui d'ús prioritari en determinades situacions de risc. "Cal que sigui sempre la primera arma en arribar i que sempre estigui present", reclama el portaveu del SME.

Toni Castejon detalla que, ara per ara, està prevista la incorporació d'unes 130 pistoles a les comissaries, a més d'algunes altres unitats destinades a formació: "No és insuficient, però ha de ser només un inici i que, a mesura que es demostri la seva efectivitat, es puguin anar comprant més. Estem impacient per tenir-la al carrer".

Andreu Soler, importador de Taser a Espanya i proveïdor d'aquesta arma per a cossos policials explica que un dels avantatges principals de l'arma és, precisament, la càmera: quan un policia treu el fiador de l'arma s'activa automàticament la de l'agent que la porta. De fet, la càmera està sempre engegada i quan es treu el fiador automàticament enregistra els 30 segons anteriors, també (per això al vídeo hi són sense so). Però a més, també s'activen totes les càmeres dels agents que també en duguin i siguin a menys de deu metres del policia que dispara. Els agents no poden ni veure ni manipular les imatges, que s'han de bolcar en un ordinador.

540x306 Recreació de la detenció amb una pistola Taser d'un home que té una dona agafada pel coll / PERE VIRGILI Recreació de la detenció amb una pistola Taser d'un home que té una dona agafada pel coll / PERE VIRGILI

Polèmica

Tot i aquestes afirmacions ara mateix hi ha una campanya en marxa en contra de l'ús d'aquesta mena d'armes que aviat es començaran a fer servir de manera habitual. L'informe 'Les pistoles elèctriques com a dotació policial a Catalunya: elements per al debat' del Síndic sobre les Tasers diu que "cal que no s'utilitzin" contra "persones vulnerables, incloent-hi gent gran, infants, dones embarassades i malalts del cor" i tampoc contra "persones que, pel seu estat d'alienació, no puguin entendre les ordres que els adrecen els agents".

O sigui: no s'haurien de fer servir contra gent drogada o amb problemes de cor. L'article d'especialistes forenses 'Armas eléctricas: ¿qué sabemos? ¿qué ignoramos?' diu que una cardiopatia és un "factor de risc" que "pot posar en perill la vida de la persona que rep la descàrrega". I això és un problema per a l'ús de les Tasers, perquè segons reconeixen els autors l'agent que té la pistola elèctrica no té per què conèixer els problemes mèdics de la persona que vol immobilitzar. L'article l'han escrit tres agents de la Unitat Central d'Informàtica i Electrònica Forense dels Mossos i un metge del Servei de Patologia Forense de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya.

Amb tot, la comissió d'Interior del Parlament ja va aprovar, amb els vots a favor de JxSí, C's i PP, que els Mossos facin servir pistoles Taser. Castejón respon les crítiques dient al carrer mai se sap si la persona que hi ha al davant s'ha drogat o pateix del cor i l'ha dut al límit però que "com més aviat es redueixi aquesta persona, menys pateix el seu cor i l amanera més ràpida està claríssim que és amb aquesta eina".

Soler afirma que hi ha 628 informes mèdics, incloent-hi el de l'Institut de Medicina Legal de Màlaga, que diuen que les pistoles elèctriques no són perilloses per persones amb problemes de cor o sota els efectes de les drogues. "És una arma no letal per la petita intensitat que subministra", afirma Soler, que assegura que l'avalen els cinc milions i mig de persones que n'han rebut descàrregues, entre detinguts i voluntaris. L'importador d'aquestes armes també afirma que "no hi ha cap sentència judicial que estableixi que la Taser ha estat causa d'una mort". També nega que les campanyes en contra de les pistoles elèctriques, tot i els informes citats més amunt, tinguin fonament científic.