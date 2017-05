Creixen els problemes amb els drons i falta formació, segons un sindicat dels Mossos

El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) ha denunciat en un comunicat l'augment de situacions de perill provocades per drons tant en nuclis urbans com en llocs on no es poden fer volar aquests aparells com ara el Camp Nou, Port Aventura o per sobre de les comissaries, entre d'altres. Alerta que aquest problema anirà a més perquè els drons cada dia són més populars, més fàcils de comprar i tenen una millor autonomia de vol i prestacions.

El sindicat també destaca que molts drons porten càmeres, que poden causar problemes de privacitat si no es fan servir correctament, i que molts usuaris no saben quina és la normativa per utilitzar-los. Davant aquesta problemàtica el SME considera que ara per ara els agents no tenen ni la formació per afrontar aquest tipus d'infraccions ni protocols d'actuació definits, i reclama al director de la policia, Albert Batlle, que "doni les ordres oportunes" per posar remei a aquestes carències.