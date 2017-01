Sindicats i associacions de policies es manifesten per reclamar "més respecte" per la seva feina

Diversos sindicats dels cossos policials i de seguretat de Catalunya s'han manifestat aquest dimarts a la tarda a Barcelona per reclamar més "respecte institucional" a la seva feina i més protecció jurídica davant les agressions físiques i verbals que reben. A la manifestació hi han participat al voltant d'un miler de persones.

Els sindicats que han participat a la mobilització s'han unit en una 'Plataforma professional de forces i cossos de seguretat i vigilància duanera'. Pels carrers de Barcelona s'hi han manifestat Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana, policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Ertzaintza, Policia Foral de Navarra i també Vigilància Duanera.

Sota el lema ' Ja n'hi ha prou', els manifestants denuncien que no reben "suport institucional" per part del departament d' Interior. Un dels portaveus de la plataforma organitzadora de la manifestació, David Miquel, ha instat "a tots els que poden incidir en millorar" les seves condicions, que "ho facin". A més, els sindicats i associacions de policies demanen que no es polititzi la policia i que totes les formacions polítiques respectin la seva tasca. "No pot ser que surti més barat pegar a un policia que se t'emporti el cotxe la grua", ha apuntat Miquel.

Miquel també ha assegurat que la manifestació no té cap "rerefons polític", però des d' USPAC, Josep Miquel Milagros, ha demanat "respecte" per part de la CUP i de totes les formacions polítiques a l'hora de fer la seva feina, perquè assegura que se senten "cada vegada més qüestionats". Milagros ha demanat que "no es faci servir la policia com a moneda de canvi per aprovar els pressupostos".

Precisament, hores abans de començar la manifestació, el sindicat USPAC -un dels participants a la mobilització- ha fet un tuit amb una imatge on s'hi podia llegir: " All perroflautas are bastard".

En el manifest, sindicats i associacions demanen que s'iniciï una actuació d'ofici per actuar contra les agressions físiques o verbals i que l'administració implicada apliqui el Codi Penal perquè aquests actes no quedin en "simples multes", expliquen els policies en un manifest. De fet, al llarg de la manifestació han llegit -en català i castellà- diversos fragments del manifest.

En el cartell, es fa referència als atacs que, segons la plataforma de policies, reben per part de membres de la CUP. De fet, els anticapitalistes van demanar divendres passat al Departament d'Interior que estigués "amatent" a les actituds "amenaçadores" de determinats sindicats policials. "Aquestes coses sabem com comencen però no com poden acabar. Si passa alguna cosa, responsabilitzarem la conselleria d'Interior", va avisar la diputada Anna Gabriel.

La plataforma organitzadora de la mobilització ha fet públic un manifest que també demana que la inhabilitació especial no impliqui perdre la condició de policies, dotar de mitjans suficients els cossos policials, com per exemple, l'adquisició de les pistoles elèctriques (tàser), o també posar les eines necessàries per minimitzar els suïcidis i altres trastorns en els cossos policials.

La manifestació ha començat a la plaça Universitat cap a les 6 de la tarda i ha acabat a la plaça Sant Jaume abans de les 8 del vespre amb la lectura del manifest (en català i castellà), que ha anat acompanyat de crits de 'Visca la policia' i xiulets dirigits al consistori barceloní.