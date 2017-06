Sis claus per afrontar la selectivitat amb garanties

La selectivitat es considera un dels exàmens més importants a la vida, perquè els resultats decidiran, en bona mesura, si els estudiants poden cursar la carrera que desitgen.

Aquest any 26.837 estudiants de segon de batxillerat i 2.474 de cicles formatius de grau superior s’examinaran a les proves d’accés a la universitat (PAU) entre dimarts i dijous. Les PAU es divideixen en la fase general -obligatòria i amb cinc exàmens- i l’específica, que és voluntària per a tots els estudiants i que serveix per apujar nota. Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota del batxillerat i la qualificació de les PAU podran entrar a la universitat. Les notes se sabran el 28 de juny.

Davant d’aquest examen decisiu, ¿com s’ha d’afrontar una situació de nerviosisme i estrès com aquesta? El primer que s’ha de fer és preparar-se a consciència els exàmens finals i estudiar força. Però, més enllà de les hores invertides les setmanes abans, també hi ha sis claus que poden ajudar a encarar la temuda prova.

1. Planificar bé

Fer-se un calendari realista i amb descansos per airejar-se és important, així com identificar si s’estudia millor a la nit o durant el dia. “Hi ha persones diürnes i altres de nocturnes, i és important respectar els ritmes de cadascú”, diu Amalia Gordóvil, doctora en psicologia clínica, professora a la UOC i al centre Grat.

2. Dormir

Sovint es tendeix a retallar hores de son per estudiar més, però els experts diuen que és una mala decisió. “Hi ha una fase del son que ajuda a consolidar els aprenentatges”, assegura Gordóvil. Ella aconsella no prendre estimulants, com cafè i begudes energètiques.

3. Descansar el dia abans

Encara que n’hi ha que aprofiten el dia abans per intentar memoritzar tot el que no han aconseguit aprendre fins aleshores, s’aconsella que l’últim dia es dediqui només a fer una bona repassada i es dormi i es mengi bé.

4. Controlar la respiració

És inevitable posar-se nerviós, perquè és una reacció biològica que ens fa “estar alerta” quan hem d’afrontar una situació estressant, segons diu la doctora en psicologia. “Controlant la respiració podem evitar que l’angoixa ens controli a nosaltres”, assegura. Per això, aconsella exercitar uns minuts abans de l’examen “la respiració conscient” -inspirar diverses vegades- o visualitzar imatges que ens relaxin.

5. Pensaments positius

Canviar el “No me’n sortiré” per l’“He estudiat tant com he pogut”. Allunyar les sensacions catastrofistes és clau per afrontar amb garanties l’examen, però això no vol dir que ens autoconvencem que podem treure un 10. La clau, diu Gordóvil, és pensar en “termes realistes” i recordar que s’ha “treballat de valent” fins a aquell dia.

6. Concentrar-se en el futur

Una de les pors dels estudiants és que una mala sensació en acabar un examen de la selectivitat els desestabilitzi i perdin concentració per fer la resta. Els experts insisteixen a focalitzar l’energia a treballar per objectius. “El que hem fet, estigui bé o malament, no es pot canviar”, diu Gordóvil, que admet que, encara que sigui “molt difícil”, cal concentrar-se només en els exàmens que quedin per fer, perquè aquests sí que es poden “controlar”.

A més dels estudiants, els pares i familiars també estan en una posició difícil aquests dies. La psicòloga dona un únic consell, tot i que és difícil d’aplicar: molta empatia i paciència. “Cal transmetre calma i a la vegada mostrar-se comprensiu i dir-los que és normal que estiguin nerviosos”, conclou.