El biòleg Sito Alarcón dirigirà l’etapa de transformació del Zoo

El Zoo de Barcelona va inaugurar ahir la seva ja anunciada nova etapa quatre dies després que Zoo XXI, la primera iniciativa ciutadana per revolucionar aquest espai, presentés la seva campanya de signatures perquè l’emblemàtic equipament deixi de ser un espai d’exhibició i es converteixi en un espai de conservació i observació de la fauna autòctona. Janet Sanz, tinent d’alcalde d’Ecologia, i Jaume Collboni, tinent d’alcalde d’Empresa, van fer públic el nomenament d’un nou director, el biòleg Sito Alarcón, per portar les regnes d’un procés de transformació que connecta amb bona part de l’ideari de Zoo XXI i que els pròxims dos anys comptarà amb 15 milions d’euros, el doble del pressupost que ha tingut els últims dos exercicis.

Alarcón va explicar que el nou enfocament consisteix a prioritzar la promoció de l’educació a través de la promoció del coneixement de les espècies i la conservació en relació als animals que estiguin en perill d’extinció, però també mitjançant la participació en projectes per revertir la pèrdua dels hàbitats naturals més enllà del recinte del Parc de la Ciutadella. “Haurem d’anar on hi ha els problemes de conservació i dur-hi a terme projectes amb l’ajuda d’institucions científiques i societats zoològiques per revertir la pèrdua d’hàbitats naturals”, va assegurar Alarcón.

Educació, conservació però també recerca, va explicar, entesa com a eina per millorar el benestar animal. Un canvi de paradigma que s’aplicarà en la revisió del llistat d’espècies del Zoo, un espai que l’any passat va rebre un milió de visites i que enguany celebra 125 anys d’història. “Tindrem espècies autòctones com el llop i espècies foranes si té un sentit, perquè estan amenaçades o perquè n’estiguem fent recerca”, va assegurar el nou director.

Equipament de referència

“Hem de ser l’equipament de referència de Barcelona en termes mediambientals”, va afirmar aquest expert en biologia. Una fita que passa, segons Alarcón, per ser un aparador de l’eficiència energètica i la gestió sostenible i racional de l’ús de l’aigua. En aquest sentit, la setmana vinent el Zoo començarà els treballs per avaluar les instal·lacions existents amb l’objectiu d’aplicar els canvis i modificacions necessaris en benefici de la sostenibilitat.

Leonardo Anselmi, coordinador de Zoo XXI, va assegurar que el projecte de l’Ajuntament de Barcelona comparteix la filosofia de la plataforma animalista i que, a més, compta amb el compromís tant del govern municipal com de la majoria de partits, en el sentit d’assumir les seves reivindicacions si aconsegueixen recollir un mínim de 14.000 signatures.

Sito Alarcón, fins ara gerent del Consorci del Besòs, ha treballat en projectes com la recuperació del fons marí de Barcelona i en plans anteriors per a projectes de transformació del Zoo.