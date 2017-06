L'Ajuntament de Solsona no participarà a la processó de Corpus

L'Ajuntament de Solsona ha tancat la polèmica per les declaracions del bisbe Xavier Novell i ha decidit deixar de participar com a institució a la processió del Corpus. A partir del pròxim diumenge 18 de juny, en finalitzar la missa a la catedral, els regidors que ho vulguin podran participar en els actes de la celebració; però ho hauran de fer a títol personal. La decisió s'ha pres en una reunió de l'alcalde i els portaveus municipals i ha estat consensuada pels grups d'ERC, el PSC i Alternativa per Solsona-CUP, però sense el suport de CiU.

L'alcalde, David Rodríguez ha assegurat a través d'un comunicat que el canvi en la participació de la corporació local a les celebracions religioses del Corpus "queda al marge de l'episodi viscut aquests dies arran de la glossa del bisbe", tot i que ha admès que "s'ha precipitat un debat que havia quedat latent" i que, a més, és congruent amb la laïcitat de la institució. Tot i això, Rodríguez ha destacat que " no s'ha d'interpretar aquest canvi com un càstig al bisbe per les seves manifestacions".

Segons ha explicat l'Ajuntament de Solsona, en el pròxim Ple caldrà modificar l’article 12 del Reglament de protocol, honors i distincions, que fa referència al Corpus i la Festa Major per suprimir la referència a la visita a la catifa en processó. Aquest mateix article especifica que "l’assistència dels regidors als actes litúrgics és opcional i en cap cas preceptiva, reflectint la llibertat religiosa dels membres de la corporació".

10 coses que (potser) no saps del bisbe de Solsona

L'1 de juny, el bisbe de Solsona va demanar disculpes als pares i mares que s'haguessin pogut sentir ofesos per la glossa en què relacionava l'homosexualitat i l'absència de la figura paterna. En una carta Novell va assegurar que "no volia ofendre ningú i que en cap cas pretenia fer aquesta relació exclusiva". Novell va assegurar també que "no vol mantenir un conflicte obert", però es va refermar en el seu dret "a ensenyar la doctrina catòlica".

Novell ha estat declarat 'persona non grata' per l'Ajuntament de Cervera. A més, el passat 28 de maig, va haver de sortir escortat per la policia d'una església a Tàrrega on estava oficiant una missa de confirmació. Un grup d'unes cent persones convocades pel col·lectiu per l'alliberament LGTBI De Transcantó es van manifestar davant l'església i van escridassar el bisbe quan va sortir de la cerimònia.

Capellans de Solsona reclamen prudència a Novell

L'associació sacerdotal Fòrum Ondara de la Diòcesi de Solsona ha emès un butlletí en que respon a la polèmica glossa del bisbe Novell. Els capellans consideren que el bisbe "a cada glossa la fa més grossa", i li demanen que sigui "més prudent en les seves manifestacions" i que no es fiqui "en fangars que dificulten la veritable missió i imatge" que ha d'oferir l'església.

A l'escrit, els capellans també refuten les teories de Novell i asseguren que " establir una relació de causa efecte entre les dues realitats [l'homosexualitat i la manca de figura paterna] és aplicar una interpretació dubtosa de les teories psicoanalistes de Freud, la qual cosa, pel cap baix està molt lluny d'assemblar-se a l'actitud que ha de tenir l'església en la lectura dels signes dels temps i en l'atenció a les persones immerses en aquesta realitat". El Fòrum Ondara també considera que " no és missió de l'església aplicar aquestes teories" i lamenta que el bisbat de Solsona "s'associï a polèmiques estèrils".