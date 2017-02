Sor Lucía Caram assegura que Maria "no va ser verge" i el Bisbe de Vic la desautoritza

El Bisbat de Vic ha desautorizat la monja dominica Sor Lucía Caram per haver afirmat que "Maria no va ser verge" i que "mantenia sexe amb el seu marit Josep", durant el programa presentat per Risto Mejide a Cuatro ' Chester in love' diumenge passat. Durant el programa, Caram va assegurar "que Maria estava enamorada de Josep i "que era una parella normal", i per tant, "el normal és tenir sexe". "Costa de creure i de pair. Ens hem quedat en normes que ens hem inventat sense arribar a l'autèntic missatge", va dir la monja.

Arran d'aquestes afirmacions, el Bisbat de Vic -al qual pertany la congregació dominica de Manresa de sor Lucía Caram- ha emès una nota oficial assegurant que "forma part de l' Església, des dels seus inicis, que Maria va ser sempre verge". Segons el Bisbat vigatà, "aquesta veritat de la fe va ser recollida i proclamada de manera definitiva pel Concili II de Constantinoble, sent el primer dogma marià i compartit pels cristians catòlics i ortodoxos". El Bisbat de Vic recorda que les declaracions de la monja dominica "no s'ajusten a la Fe de l'Església" i lamenta "la confusió que hagin pogut crear en el poble fidel".

Carta de disculpes de Caram

Davant d'aquests fets, Caram ha demanat disculpes per "si algú es va sentir ofès" per les seves declaracions, però ha considerat que s'ha fet una "lectura fragmentada, ideològica i perversa" de les seves declaracions. En una carta que ha fet arribar a Efe, Caram mostra la seva preocupació per aquesta "lectura fragmentada, ideològica i perversa, que alguns heretges, assedegats de venjança i animats per l'odi, han fet omplint de calúmnies, amenaces serioses, fins i tot a la meva vida, en diversos mitjans".

"Crec que va quedar clara la meva fidelitat i amor a l'Església i a l'Evangeli", ha aclarit aquest dimecres Caram, que ha ratificat la seva "comunió amb l'Església i el poble de Déu". La monja ha assegurat que durant el programa va poder manifestar "la vivència alegre del celibat, com una opció vàlida que permet viure tota per a Déu i tota per a la humanitat". "En aquell programa -ha explicat- vaig parlar del sexe com una benedicció quan es viu sense egoismes i des del respecte a l'altre, i vaig manifestar la meva fidelitat a l'opció de vida que vaig escollir, vivint la virginitat com una opció que es va avantposar davant les dificultats, per la força de la vocació i la missió".

Maria, una "dona plena"

"Al preguntar-me per la verge Maria vaig manifestar, com ho crec, que Maria segurament estava enamorada de Josep, i crec que ella era una dona plena, com ho demostra la seva presència discreta però contundent als Evangelis", ha assenyalat la monja. "Vaig voler manifestar -aclareix- que no m'escandalitzaria si hagués tingut una relació de parella amb Josep el seu marit, i crec que tot això entra dins del misteri, del dipòsit de la fe, i també d'una fe que uns viuen i accepten senzillament i altres sense menys senzillesa, amb la fe, també busquem entendre".

La religiosa reconeix que "això últim va escandalitzar a molts -potser perquè no hi va haver espais per a matisos- però crec que va quedar clara la meva fidelitat i amor a l'Església, a l'Evangeli i al projecte de Jesús, així com la certesa que el sexe no és brut ni condemnable i que el matrimoni i el sexe són una benedicció".

Confessions de Caram

En el programa, la monja també va opinar que "el sexe és una forma d'expressar-se, de viure, d'expressar els sentiments i l' amor, i és una part constitutiva de totes les persones, inclosa jo. Per a l'Església era un tema que es considerava brut i ocult, però jo crec que és una benedicció".

A preguntes d'una espectadora, Sor Lucía Caram també va confessar que va estar enamorada d'un seminarista, que és verge i que mai no s'ha masturbat. "Jo he renunciat a tenir relacions sexuals, a tenir una parella, però segueixo sent dona i estimo com a dona. Vaig estar enamorada d'un seminarista que es va fer capellà, després va sortir i es va casar. No he tingut relacions sexuals i sóc verge, i tampoc no em masturbo mai, he de dir-ho. Encara que les pulsions pugen i baixen i estàs en un moment de plenitud de vida, tens les forces canalitzades", ha confessat la religiosa.