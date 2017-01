Sospiten que els cotxes cremats a Sant Feliu de Guíxols serien una venjança entre clans marroquins per drogues

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) busquen els autors dels incendis intencionats que les nits del 28, 30 i 31 de desembre van cremar totalment sis vehicles i van afectar-ne tres més, a més de causar danys a dos habitatges. La policia, que ha reforçat la presència als carrers manté obertes totes les hipòtesis, però no descarta que es tracti d'una disputa entre clans d'origen marroquí, ja que tots els amos dels cotxes cremats són d'aquest país.

L'alcalde, Carles Motas, ha manifestat que no descarta que pugui tractar-se d'una venjança entre membres de la mateixa comunitat per un assumpte de drogues. El batlle i altres membres del govern han mantingut una reunió a porta tancada amb responsables de la policia local, dels Mossos d'Esquadra i membres de la comunitat marroquina per analitzar el que ha passat.

A part de la col·laboració de la comunitat marroquina, també es demana més contundència judicial amb els delinqüents reincidents. L'alcalde ha explicat que fa temps que en aquesta localitat actuen de forma "reincident" petits delinqüents d'origen magribí que són menors d'edat. "Hem de procurar que tant la via policial com la judicial, que en aquest cas també intervé de manera decisiva, actuïn de forma contundent perquè moltes vegades es fan detencions d'aquests personatges i acaben sortint molt ràpid de nou", ha afegit.

Càmeres de seguretat

En la trobada s'hi ha abordat el reforç de la vigilància, de la coordinació i l'augment de la seguretat a tota la ciutat, així com els mitjans a aportar per aprofundir en la investigació del que ha passat. L'ajuntament ha anunciat millores significatives en el reforç de la vigilància i la coordinació policial. En aquest sentit, ha subratllat la instal·lació de càmeres de seguretat.

El pressupost d'enguany preveu una inversió de 80.000 euros en aquests sistemes, que gravaran les matrícules dels vehicles que entrin i surtin del municipi i la via pública. Abans de l'estiu s'espera que n'estiguin funcionant cinc i quinze a final d'any.