L'Spiderman francès, multat a Barcelona

Dilluns al migdia, la Guàrdia Urbana esperava al capdamunt de l'Hotel Meliá Barcelona Sky Alain Robert amb una multa. L'escalador de 54 anys, conegut com l' Spiderman francès, hi havia pujat enfilant-se per la façana cap a les dotze amb l'objectiu de salvar els 116 metres de l'edifici sense cordes. Tan sols va tardar 20 minuts. Robert haurà de pagar entre 100 i 600 euros de sanció per incomplir la llei de seguretat ciutadana, una norma que prohibeix escalar edificis.

No és la primera vegada que Alain Robert s'enfila per un gratacel de la capital catalana: el novembre del 2016 va escalar els 144 metres d'alçada de la Torre Agbar, ben a prop del seu darrer objectiu. També ho va fer l'any 2006. En aquella ocasió, l'Spiderman francès va acabar a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, i Aigües de Barcelona s'hi va querellar.

540x306 L''Spiderman' francès intenta escalar la Torre Agbar de Barcelona al novembre / ALBERT GEA / REUTERS L''Spiderman' francès intenta escalar la Torre Agbar de Barcelona al novembre / ALBERT GEA / REUTERS

Robert acostuma a gravar i difondre les seves proeses i l'ascensió a l'Hotel Meliá no n'ha sigut cap excepció. El metratge, enregistrat amb una càmera que l'escalador portava al cap, s'ha fet viral i ha tingut ressò internacional. Televisions com Euronews o RussiaToday, i diaris com 'USA Today', n'han parlat.

Al seu compte de Facebook, Robert ha publicat una fotografia de l’hotel: ‘El petitó. Melià Sky a Barcelona. Esgotador però segur. Bonic, i tant. Quatre cotxes de policia. Encara, però, bastant eixerits’.

En l'historial de l'Spiderman francès, que es dedica en cos i ànima a escalar edificis, hi apareixen algunes de les estructures més emblemàtiques del món. Més de 130 gratacels, en total. Entre els seus èxits es troben el Golden Gate Bridge de San Francisco, el Burj Khalifa de Dubai, l' Empire State Building de Nova York o la Torre Eiffel de París.