Absolen una dona que va mantenir relacions sexuals amb un nen de 12 anys

El Tribunal Suprem ha absolt una dona que va mantenir relacions sexuals amb un nen de 12 anys quan ella en tenia 34. La sentència considera que ella no sabia quina edat tenia l'adolescent i que es va confondre però la condemna a i ndemnitzar-lo amb 1.500 euros pel malestar psicològic que li ha causat. La dona, que vivia a Madrid, sovint dormia a casa d'un soci, a Begues -al Baix Llobregat-, quan feia viatges de feina. En una d'aquestes nits, el 2012, ella va entrar a l'habitació d' un dels fills del soci, que només tenia 12 anys, el va acaronar, el va besar i li va fer una fel·lació amb el consentiment del menor.

Després d'aquesta trobada la dona va enviar al correu electrònic de l'adolescent fotografies seves on sortia mig despullada o nua del tot i fent postures suggerents. La mare del nen va trobar aquestes fotografies gairebé un any després i ho va denunciar. El tribunal considera demostrat que tots dos van tenir relacions sexuals i ella no ho nega, però va al·legar al judici que no sabia l'edat del menor. La sentència també l'absol de difondre pornografia a un menor perquè diu que les fotografies no se'n poden considerar.