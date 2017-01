Un jutge del Suprem atribueix la violència masclista a la "maldat" i la "força superior" dels homes

Després de l’assassinat d’una veïna de Rivas-Vaciamadrid a mans de la parella el primer dia de l’any, el magistrat de la sala civil del Tribunal Suprem, Antonio Salas, va piular per Twitter:

Este es un problema gravísimo en nuestra sociedad que,desgraciadamente,es muy difícil de solucionar.Es una manifestación más de la maldad. https://t.co/ZKPfwRQtPw — Antonio Salas (@salascarceller1) 1 de gener de 2017

El fet que el magistrat atribuís la violència masclista a una suposada "maldat intrínseca de l’ésser humà" de difícil solució i no a la falta de pedagogia ha desencadenat una polèmica a les xarxes socials que encara dura ara. I és que el jutge ha contestat totes i cadascuna de les rèpliques rebudes refermant-se en la seva posició i donant nous arguments.

Un problema de “desigualtat de forces”

Per exemple, segons Salas, una de les coses que fa difícil frenar la violència masclista és la "desigualtat en la força" entre homes i dones: "Si la dona tingués la mateixa força física que l’home això no passaria”, deia el magistrat, i afegia després de la rèplica d’una usuària que "la dona no contesta l’agressió perquè pensa que llavors l’home s’enfadarà més". Salas també ha contestat les piulades que demanaven insistir en la pedagogia: “O sigui que es pega i es mata per un problema educacional. No ho crec així”, insistia.

A la polèmica s’hi han afegit associacions de magistrades i fiscals. La fiscal Inés Herreros li responia: "Negar que la causa de la violència masclista és el fet mateix de ser dona suposa un endarreriment de 12 anys i cinc dies" –en referència a la data d’entrada en vigor de la llei de violència masclista. Salas nega l’efectivitat de la "sensibilització", creu que durant aquest temps no s’ha produït "cap millora" i que les lleis "són normes polítiques més que no pas jurídiques", i va afegir: "Tot això està molt bé, però de pits en avall a una campiona d’halterofília la seva parella masculina no la considera inferior. Amb perdó".