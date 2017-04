Escurcen la festa que duia 1.800 universitaris britànics a Lloret de Mar

Els organitzadors de l' SportsVest han decidit anul·lar part de l'activitat que tenien prevista aquest any després que l'Ajuntament de Lloret de Mar els pressionés perquè marxessin del municipi, segons ha informat l'ACN. El festival, que és una iniciativa privada, venia Lloret com a un punt de festa, discoteques i bars, una activitat que, segons el consistori, no està en línia del turisme que vol el municipi i que molesta els veïns per culpa del comportament incívic dels joves que hi van.

L'esdeveniment, que es fa des de fa 15 anys i porta aproximadament 1.800 universitaris britànics a Lloret, combina activitats esportives i d'oci nocturn durant el mes d'abril. De les tres tongades que tenien previstes de l'1 al 23 d'abril, han renunciat a l'última, que havia de ser del 17 al 23. L'Ajuntament, juntament amb la Policia Local, s'han reunit diverses vegades amb l'organització de l'esdeveniment, hi han aconseguit que, de moment, el festival hagi retallat una tercera part de l'activitat.

L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha enviat una carta als promotors de l'SportsVest informant-los que el municipi no vol que tornin amb l'esperança que aquest sigui l'últim any que se celebra. En l'escrit, Dulsat insisteix que és una activitat que no va en línia amb la política turística de Lloret i adverteix als organitzadors que seran ferms en l'aplicació de les ordenances de civisme.

Una retirada amb precedents

L'organització de l'SportsVest, I Love Tour, és la mateixa que fa uns mesos va haver de suspendre el polèmic Saloufest. L'Ajuntament de Salou i la Generalitat van pressionar els promotors de l'esdeveniment fins que es van retirar. L'empresa va dir que "la preocupant quantitat d'inspeccions administratives" a les empreses col·laboradores del Saloufest havia fet "inviable" la continuïtat del festival.

Després d'anunciar la marxa de Salou d'I Love Tour, l'empresa va suggerir traslladar la festa a Lloret de Mar. Dulsat ja va respondre amb un " no rotund" i va al·legar que la proposta "no interessa al municipi". Tot i la negativa de Lloret d'acollir una nova versió del Saloufest, al municipi ja s'hi feia l'SportsVest, que es va promocionar com a pla B per als joves britànics que buscaven festa a la costa catalana.