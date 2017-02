Suspenen un mosso de Tarragona per una bufetada a una detinguda

La Direcció General de la Policia ha suspès de sou i feina i ha retirat l'arma i l'acreditació a un caporal dels Mossos d'Esquadra per clavar una bufetada a una detinguda diumenge a la matinada a la comissaria de Tarragona, segons han confirmat fonts policials. També s'ha obert un expedient als dos agents que van presenciar l'agressió i s'investiga si van ometre el seu deure de perseguir delictes, però no se'ls ha apartat del cos.

Els policies van anar a un bar de la ciutat cap a les quatre de la matinada perquè la detinguda, una dona de 45 anys, hi causava problemes i no en volia marxar. Se la van endur arrestada per atemptat a l'autoritat i violació de domicili jurídic i la van traslladar a la comissaria de Tarragona. Allà el caporal li hauria clavat una bufetada, davant dels dos altres agents. Ara mateix no consta que la detinguda hagi denunciat l'agressió, però el cos va actuar d'ofici. La divisió d'afers interns va obrir una investigació i va comunicar els fets al jutjat de guàrdia diumenge al matí mateix.