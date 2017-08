Sales de teatre i concerts cancel·len la programació després de l'atemptat

Tots els actes públics d'aquest dijous han quedat suspesos després de l'atemptat terrorista que ha tingut lloc a la Rambla de Barcelona. Entre els actes anul·lats hi ha la programació de les festes de Gràcia. Avui havia de tenir lloc l'entrega de premis dels carrers guarnits, que ha quedat anul·lada a l'espera que s'estableixi una nova data. Així mateix, s’han suspès tots els actes del programa Música als Parcs i l’espectacle de la Font Màgica de Montjuïc. Els ajuntaments d'arreu de Catalunya també han cancel·lat els actes que tenien previstos per a aquest vespre.

Les sales de concerts i teatres barcelonins també han suspès els actes programats per a aquest dijous. El Palau de la Música ha anul·lat el concert previst per a aquesta nit amb el guitarrista Pablo Sáinz Villegas i l'Orquestra Cadaqués. El Teatre Tantarantana ha cancel·lat l'estrena del muntatge 'Claqué o no'. De moment no hi ha una nova data per a l'espectacle. La Sala Apolo, el Jamboree i la Filmoteca també han tancat les portes en solidaritat amb les víctimes de l'atemptat.