TMB investiga una carrera de bicis al transbord de Passeig de Gràcia

L'empresa pública Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha obert una investigació per descobrir la identitat del grup de ciclistes que van recórrer a gran velocitat el túnel de transbord de la línia 3 a la 2 i 4, a l'estació de metro de Passeig de Gràcia. Aquests ciclistes, que pertanyen al grup de ciclistes urbans Rock&RideBCN, van donar a conèixer la seva acció gravant-se en un vídeo que van penjar en les xarxes socials i que es va fer viral ahir.

En el vídeo, es veu a una desena de ciclistes circulant pel llarg passadís del transbord mentre els transeünts s'aparten per no ser atropellats. Fonts de TMB han informat a Efe que el departament de Seguretat de la companyia està estudiant les imatges i que els fets podrien comportar una sanció administrativa. TMB ha recordat que està prohibit utilitzar vehicles com bicicletes o monopatins per desplaçar-se en el transport públic, i ha assegurat que existeixen més casos sancionables, però que aquest ha tingut una "visibilitat viral".

Incivisme al metro més enllà del sexe: d'orinar a l'andana a fer festes als vestíbulsEl grup de "ciclistes urbans" Rock&RideBCN va retirar ahir a la tarda el vídeo al comprovar que estava suscitant moltes crítiques a les xarxes socials i assegura al seu perfil de Facebook que només busca "gaudir de la bici d'una forma alternativa dins de les ciutats". Fa uns mesos, les activitats incíviques al metro de Barcelona van tornar a l'actualitat després que una parella fos gravada practicant sexe a l'andana de l'estació de Liceu.