TMB incorporarà 43 autobusos a la flota entre el 2017 i la tardor del 2018

La flota d'autobusos de TMB s'incrementarà per primer cop després de la crisi, amb 43 vehicles nous els dies feiners la tardor del 2018. La incorporació dels busos suposarà un augment del 6% en la capacitat de la xarxa i la contractació de 150 persones. El reforç entrarà en vigor en dues fases, l’octubre del 2017 i la tardor del 2018, amb l'adquisició l'any vinent de 33 autobusos estàndards i 10 d'articulats, tots de propulsió híbrida dièsel-elèctrica, amb una inversió global de 16,25 milions d’euros.

Tot i que ja s’ha iniciat el procés de licitació, el temps necessari per a la contractació i fabricació d’aquests 43 autobusos fa preveure que entraran en funcionament la tardor del 2018. La primera fase de l’ampliació d’oferta es realitzarà, per tant, allargant la vida un any a 22 vehicles de la flota actual (1.060 vehicles), que el 2018 seran substituïts pels nous.

Increment de viatgers

L’any 2016 es va produir un notable increment d’usuaris a la xarxa regular d’autobusos de TMB, fruit de la recuperació de l’activitat econòmica: concretament es van transportar 7,8 milions més de viatgers que l’any anterior (+4,3%). Aquesta tendència continua el 2017, ja que entre el gener i l’abril s’ha registrat un augment també del 4,3%. Això vol dir que molts dies feiners s’assoleixen les 720.000 validacions en els 834 vehicles assignats a les 99 línies regulars existents.

En conseqüència, TMB ha identificat la necessitat d’un reforç de la capacitat del servei de bus, que es portarà a la pràctica en dues fases diferenciades. En la primera fase, la de l'octubre, s’afegiran 22 vehicles a 15 línies, i en la segona, a la tardor del 2018, s’incorporaran els altres 21 autobusos addicionals. A tall d’exemple, algunes de les línies que seran reforçades l’octubre del 2017 seran la H10 i la H12, de la nova xarxa, i 24 i 27, entre les convencionals. L’any vinent seran millorades les línies que ho necessitin segons l’evolució de la demanda.