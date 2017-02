TMB ‘patrullarà’ pel carril bus per multar els vehicles que l’envaeixin

Un vehicle de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) amb equips de sanció automàtica i detecció d’infraccions circularà a partir del març pel carril bus-taxi per detectar i multar els que l’envaeixin. La regidora de Mobilitat i presidenta de TMB, Mercedes Vidal, va presentar ahir aquesta mesura com a part de l’estratègia per millorar l’eficiència del servei de transport públic. Altres mesures són tornar a pintar carrils bus-taxi, efectuar ajustos semafòrics i implantar altres sistemes automàtics de detecció d’infraccions, com radars fixos en punts conflictius. “La invasió d’aquest espai pels vehicles privats és constant”, va lamentar Vidal.